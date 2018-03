 Europäische Union: Überweisungen innerhalb der EU werden günstiger

Grenzüberschreitende Geldtransfers innerhalb der EU sollen nicht mehr kosten als Überweisungen im Inland. Das sieht eine neue EU-Regelung vor.

Die EU-Kommission will das Bezahlen im innereuropäischen Ausland transparenter machen – auch hohe Zusatzzahlungen für Euro-Zahlungen sollen wegfallen. (Foto: dpa) Europäische Union

BrüsselEine Überweisung nach Bulgarien kostet bis zu 24 Euro, nach Italien dagegen nur wenige Cent. Der enorme Preisunterschied hat mit dem Euro zu tun. Innerhalb der Währungsunion hat die EU-Kommission die Gebühren für Geldtransfers bereits vor 15 Jahren gedeckelt. Nun sollen auch Nicht-Euro-Staaten wie Bulgarien von dieser Preissenkung profitieren.

„Alle Europäerinnen und Europäer“ sollten künftig „grenzüberschreitende Geldtransfers in Euro zu denselben Kosten vornehmen wie im Inland“, sagte der für Finanzdienstleistungen zuständige EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis am Mittwoch in Brüssel.

Die neue Regelung betrifft neben Bulgarien auch Kroatien, Tschechien, Dänemark, Ungarn, Polen, Rumänien und möglicherweise Großbritannien. Das Vereinigte Königreich bleibt aller Voraussicht nach noch bis Ende 2020 im Europäischen Binnenmarkt und muss bis dahin alle EU-Rechtsvorschriften anwenden. Das gilt auch für die Gebührensenkung im Zahlungsverkehr, sofern sie vor Ende 2020 rechtswirksam wird.

Inklusive Großbritannien werden nach Angaben der EU-Kommission rund 150 Millionen EU-Bürger und mehr als sechs Millionen Unternehmen davon profitieren – und zwar nicht nur bei grenzüberschreitenden Überweisungen. Wer im EU-Ausland Geld am Automaten abhebt oder mit Kreditkarte zahlt, kommt ebenfalls in den Genuss der Preissenkung. Verbraucher und Firmen könnten so jährlich eine Milliarde Euro einsparen, schätzt die Kommission.

Allerdings gilt die Preissenkung nur für Geldtransfers in Euro. Eine Gebühr für den Umtausch in die jeweilige Landeswährung kann die Bank zusätzlich verlangen.

Dabei soll die Bank allerdings verpflichtet werden, die Kunden über den Umtauschkurs zu informieren – und zwar bevor er die grenzüberschreitende Zahlung tätigt. Diese Informationspflicht führt die Kommission neu ein, weil es Beschwerden über die dynamische Währungsumrechnung bei grenzüberschreitenden Zahlungen etwa mit der Kreditkarte gab. Verbraucher seien „in den meisten untersuchten Fällen benachteiligt worden“, erklärte die EU-Kommission.

Die neue Informationspflicht soll erst nach einer Übergangsfrist von drei Jahren gelten. In dieser Zeit soll die EU-Bankenaufsicht Eba technische Ausführungsstandards entwickeln. Denen sieht die betroffene Branche mit gewissen Befürchtungen entgegen. Die Sparkassen warnen vor neuen bürokratischen Lasten. „Der Aufwand muss aber auch angemessen sein und die Informationen für den Kunden wirklich relevant“, sagte eine Sprecherin des Sparkassenverbandes DSGV.

Für die Euro-Staaten hatte die EU-Kommission bereits im Jahr 2001 vorgeschrieben, die Kosten für grenzüberschreitende Zahlungen den Inlandsgebühren anzugleichen. Das führte damals zu einem drastischen Preissturz bei den vorher sehr teuren und langsamen Auslandsüberweisungen. Die Banken hatten sich dagegen lange und heftig gewehrt.

Mit der Schaffung von standardisierten und automatisierten Zahlungen in der Single Euro Payments Area (SEPA) erledigten sich die Probleme dann aber. EU-Staaten außerhalb der Euro-Zone sollen nun in SEPA einbezogen werden. EU-Staaten, die den Euro nicht eingeführt haben, hätten dafür nicht auf die EU-Kommission warten müssen.

Sie hätten die Banken auch mit nationalen Vorschriften zwingen können, die Gebühren für Auslandsüberweisungen auf Inlandsniveau zu senken. Zu diesem Schritt entschloss sich aber nur Schweden. Auch deshalb sah sich die EU-Kommission nun genötigt, aktiv zu werden. Die unnötig hohen Überweisungsgebühren seien ein Problem für den Europäischen Binnenmarkt, meint die EU-Behörde.

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker war 2014 mit dem Versprechen angetreten, verbliebene Hürden im Binnenmarkt einzureißen. Die Kommission verspricht sich davon mehr Wirtschaftswachstum. Insbesondere bei den Finanzdienstleistungen bleibe noch viel zu tun, heißt es in Brüssel. Viele Finanzprodukte würden nicht grenzüberschreitend angeboten, was die Entstehung eines großen und liquiden europäischen Finanzmarktes behindere.

Nationale gesetzliche Vorschriften im Bereich Finanzdienstleistungen will die EU-Kommission deshalb peu à peu harmonisieren. Zuletzt legte sie einen Gesetzentwurf zur europaweiten privaten Altersvorsorge vor.