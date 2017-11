BrüsselAm Dienstagmittag tauchte er in einem völlig überfüllten Presseclub auf, am Mittwochmorgen zahlte er angeblich seine Rechnung in einem bescheidenen Hotel in der Nähe des Brüsseler Justizpalast und am Donnerstagnachmittag wurde er in einem Café im Europaviertel der belgischen Hauptstadt gesichtet: Carles Puigdemont ist zum meistgesuchten Mann Belgiens avanciert.

Scharen von Journalisten und Paparazzi fahnden nach ihm – und bald wahrscheinlich auch die belgischen Sicherheitsbehörden. Nachdem der angekündigte europäische Haftbefehl für den abgesetzten katalanischen Regierungschef in Brüssel eingetroffen ist, muss die belgische Polizei den 54-Jährigen wohl verhaften.

Der europäische Haftbefehl Zusammenarbeit der Justizbehörden Der Europäische Haftbefehl vereinfacht und beschleunigt die Auslieferung eines Verdächtigen zwischen zwei Mitgliedstaaten der EU. Die Justizbehörden arbeiten dabei direkt zusammen, der diplomatische Weg wie beim traditionellen Auslieferungsverfahren entfällt.

Gegenseitige Anerkennung Grundsätzlich gilt, dass Entscheidungen in Strafsachen gegenseitig anerkannt werden und daher ein Gesuchter unproblematisch ausgeliefert werden kann. Bei bestimmten schweren Straftaten wie Terrorismus ist dies ohne weitere Prüfung möglich.

Schnelle Entscheidung Ein Europäischer Haftbefehl ist eine Eilsache. Wird ein Gesuchter festgenommen, soll eine Entscheidung über die Vollstreckung innerhalb von 10 bis 60 Tagen erfolgen - je nachdem ob der Betroffene seiner Auslieferung zustimmt oder nicht.

Doch wird die belgische Justiz den Katalanen dann auch nach Madrid ausliefern? Das ist die Frage des Tages in Brüssel; sie wird in allen belgischen Medien ausführlich diskutiert. Die Meinungen der Fachleute gehen auseinander. Manche Juristen weisen darauf hin, dass europäische Haftbefehle in aller Regel vollstreckt werden. Nur in extremen Ausnahmefällen könne die Auslieferung verweigert werden.

Spielraum für belgische Richter

Andere Experten erinnern daran, dass die Puigdemont vorgeworfenen Straftaten – Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Gelder – nicht zu den 32 explizit im Gesetz genannten Gründen für einen europäischen Haftbefehl gehören. Das eröffnet den belgischen Richtern gewisse Interpretationsspielräume. Sie könnten die Auslieferung ablehnen, wenn für diese Tatbestände im belgischen Recht deutlich geringere Freiheitsstrafen vorgesehen sind als im spanischen Gesetzbuch.

Die belgische Justiz könnte auch zu dem Schluss kommen, dass Puigdemont in Spanien womöglich keinen fairen Prozess bekommen könnte und seine Grundrechte damit gefährdet wären. Dieses Argument wird Puigdemonts belgischer Anwalt Paul Bekaert aller Voraussicht nach ins Feld führen. Der Jurist gilt als Experte für Menschenrechtsfragen.

Bekaeert gelang es schon einmal, zwei mutmaßliche ETA-Terroristen vor der Auslieferung nach Spanien zu bewahren. Das war allerdings zu einer Zeit, als es noch keinen europäischen Haftbefehl gab, der die Auslieferung an andere EU-Staaten drastisch vereinfachte.