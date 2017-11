Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Was Flandern mit dem Puigdemont-Haftbefehl zu tun hat

Auf jeden Fall wird die belgische Prüfung des europäischen Haftbefehls für Puigdemont einige Zeit in Anspruch nehmen: Bis zur endgültigen Entscheidung der Justiz kann es bis zu 60 Tage dauern, wenn der Separatist alle Berufungsmöglichkeiten ausschöpft. Das wird der Katalane mit Sicherheit tun, dafür spricht schon die Auswahl seines auf solche Verfahren spezialisierten Rechtsbeistandes. Paul Bekaert stellte bereits klar, dass Puigdemont bis auf weiteres in Belgien bleiben werde.

Wenn die Justiz am Ende dem spanischen Haftantrag folgt, ist seine Auslieferung immer noch nicht hundertprozentig garantiert. Juristisch wäre der Fall damit zwar abgeschlossen, doch politisch bleibt eine Frage offen: Wird der belgische Innenminister Jan Jambon als oberster Dienstherr der Polizei die Zwangsabschiebung des Katalanen nach Spanien veranlassen?

In Belgien gilt das nicht als sicher. Schließlich ist Jambon Mitglied der flämischen N-VA. Die nationalistische Partei strebt nach Unabhängigkeit für Flandern – und sympathisiert deshalb mit dem Katalanen. N-VA-Chef Bart de Wever bezeichnete Puigdemont explizit als „Freund“, den man „nicht fallen lassen“ dürfe.

Die Puigdemont-Saga könnte Belgien also noch länger beschäftigen – und Regierungschef Charles Michel in schwere Bedrängnis bringen. Michel steht in der EU massiv unter Druck. Kein einziger der 28 Regierungschefs hegt auch nur die geringste Sympathie für Puigdemont. Alle stehen fest auf der Seite des spanischen Premierministers Mariano Rajoy.

Sollte der belgische Innenminister einen von der Justiz bestätigten europäischen Haftbefehl nicht ausführen, könnte Michel das also auf keinen Fall dulden. Er müsste eine Abschiebung gegen den Willen seines Koalitionspartners N-VA erzwingen. Damit wäre das belgische Regierungsbündnis vermutlich am Ende. Die N-VA stellte bereits klar, dass sie in dem Fall aus der Koalition ausscheiden würde.

So überholt die politische Realität wieder einmal jede Fiktion. Dass ein spanischer Regionalpolitiker die belgische Regierung sprengen könnte, hätte sich vor kurzem noch niemand vorstellen können. Und mehr als das: Puigdemont könnte zum Helden aller regionalen Unabhängigkeitsbewegungen in Europa werden. Nicht nur die nationalistischen Flamen schlugen sich auf seine Seite, sondern auch die nach Unabhängigkeit strebenden Schotten. „Die Verhaftung gewählter Regierungschefs ist falsch und sollte von allen Demokraten verurteilt werden“, twitterte die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon.