 Europaparlament: Tajani gewinnt

Antonio Tajani Die Wahlergebnisse sind da: Der frischgebackene Präsident des Europaparlaments heißt Antonio Tajani. (Foto: Reuters/Toru Hanai)

StraßburgDie Hoffnung stirbt zuletzt - auch bei der Wahl eines Präsidenten für das Europaparlament. "Ich rufe Sie auf, Ihre Verantwortung wahrzunehmen und meine Kandidatur im letzten Wahlgang zu unterstützen", appellierte Gianni Pittella, Vorsitzender der sozialistischen Fraktion an seine Kollegen in der EU-Volksvertretung. Es half nichts. Pittella unterlag.

Künftig wird kein Sozialdemokrat das Europaparlament führen, sondern ein Konservativer: Antonio Tajani, ein Gefolgsmann des umstrittenen ehemaligen Premiers Silvio Berlusconi, wird Nachfolger von Martin Schulz.

Ironie der Geschichte: Es war Berlusconi, der Schulz im Jahr 2003 als KZ-Lagerchef beschimpfte und damit tumultartige Szenen im Europaparlament auslöste. Die Beleidigung machte den deutschen Sozialdemokraten bekannt und öffnete so die politische Tür für seinen Aufstieg zum Parlamentspräsidenten. Zwei Amtszeiten und fünf Jahre lang führte Schulz die EU-Volksvertretung. Jetzt wechselt er für die SPD nach Berlin in die Bundespolitik.

Dass ausgerechnet ein Verbündeter Berlusconis Schulz' Nachfolger wird, gefällt längst nicht allen Abgeordneten. Die christdemokratische EVP-Fraktion stand zwar fest zu ihrem Kandidaten - und auch bei der anderen konservativen Fraktion EKR fand er Befürworter. Doch die linke Seite des Plenarsaals verweigerte ihm geschlossen die Unterstützung.

Deshalb bekam Tajani auch im vierten und letzten Wahlgang nur auf 351 Stimmen. Schulz war einst von 405 Abgeordneten gewählt worden. Tajani hat vergleichsweise wenig Rückhalt im Hohen Haus der EU. Für die Beförderung zum Parlamentspräsidenten reicht es trotzdem.

Das Amt will der 63-jährige Jurist aus Rom ganz anders interpretieren als Schulz. Der Sozialdemokrat mischte sich permanent und energisch in alle möglichen politischen Diskussionen ein – egal ob es um die Flüchtlingskrise, die Probleme Ungarns und Polen mit dem Rechtsstaat, um die Euro-Schuldenkrise oder um das Handelsabkommen TTIP ging. Tajani will die Tagespolitik hingegen den Parteien in der EU-Volksvertretung überlassen und selbst als neutraler Sachwalter des Parlaments auftreten.

“Ein Präsident des Europaparlaments kann kein politisches Programm haben. Er unterstützt alle EU-Abgeordneten”, sagte Tajani am Dienstag morgen in seiner Vorstellungsrede.