Ex-FBI-Chef Comeys Enthüllungsbuch trifft Donald Trump an wunden Punkten

Donald Trump beschimpft James Comey als „Kotzbrocken“. Das Enthüllungsbuch des Ex-FBI-Chefs entfacht unter den Amerikanern eine hitzige Debatte über ihren Präsidenten.

Washington„Ich fühlte mich extrem unwohl“, erinnert sich James Comey an den Abend des 27. Januar 2017, eine Woche nach der Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident. „Und das lag nicht nur daran, dass ich keine Lust hatte, zum dritten Mal über russische Prostituierte zu diskutieren“.

Russische Prostituierte waren, so der damalige FBI-Chef, ein Lieblingsthema von Trump. Auch bei jenem vertraulichen Dinner, zu dem der Präsident Comey einlud. Serviert wurden Salat, Scampi, Hühnchenpasta mit Parmesan und Vanilleeis. Unüblich war so ein vertrauliches Treffen, wenn nicht gar problematisch. Brach ein Essen zu zweit doch die professionelle Distanz zum Direktor der US-Bundespolizei auf.

Doch Trump scherte sich nicht um Regeln und Gepflogenheiten. Er wollte, dass Comey die in der Verfassung verankerte Unabhängigkeit der Justiz begräbt. „Ich brauche Loyalität. Ich erwarte Loyalität“, sagte Trump laut Comey. Andernfalls, so legte der Präsident nahe, könne er „jederzeit personelle Veränderungen beim FBI“ vornehme. Eine unverhohlene Drohung.

Das seltsame Treffen, über das Comey unmittelbar danach Notizen anfertigte, ist das dramatische Finale seiner Autobiografie „A higher loyalty“ (In der deutschen Fassung: „Größer als das Amt. Auf der Suche nach der Wahrheit – der Ex-FBI-Direktor klagt an“), die am Montag erscheint und dem Handelsblatt vorliegt.

Grobe Details sind seit dem vergangenen Jahr bekannt, als Trump Comey im Mai 2017 überraschend feuerte, und Comey Trump anschließend im US-Kongress schwer belastete. Der US-Präsident habe ihn unter Druck gesetzt, so Comey, und gewollt, dass das FBI die Russland-Ermittlungen gegen den damaligen Nationalen Sicherheitsberater, Michael Flynn, fallenlasse.

Mittlerweile hat sich Flynn schuldig bekannt, das FBI über Russlandkontakte belogen zu haben. Und Sonderermittler Robert Mueller untersucht nicht nur den russischen Einfluss auf die Präsidentschaftswahl 2016, sondern geht auch der Frage nach, ob Trump die Aufklärung darüber vereiteln wollte. Comey ist für die Rekonstruktion der Ereignisse ein wichtiger Zeuge.

In „A higher loyalty“ beschreibt er minutiös die Begegnungen mit Trump und die spektakulären Umstände, die zum Bruch führten. In den USA hat das Buch eine heftige Debatte ausgelöst, ähnlich wie nach Erscheinen des Bestsellers „Fire and Fury“ von Michael Wolff.

Wieder steht Trumps offensichtlicher Mangel an Integrität im Mittelpunkt, und seine Ignoranz gegenüber Grundlagen von Politik und ihren Institutionen. Und wieder werden die verhärteten Fronten zwischen US-Republikanern und Demokraten entblößt, wieder bricht ein Kampf über die Deutungshoheit in einem politisch aufgeheizten Klima auf.

Trump attackierte Comey am Freitag als „schwachen und unaufrichtigen Schleimball“ und als Lügner. „Schleimball“, wörtlich „slime ball“, ist im Englischen ein Schimpfwort für eine verabscheuungswürdige und niederträchtige Person. „Es war mir eine große Ehre, James Comey zu feuern!“, schob Trump hinterher.

Ein Grund für die Wut dürfte sein, dass Comey neue, unappetitliche Einblicke in Trumps Gedankenwelt liefert. So sei der Präsident „besessen“ von den Vorwürfen über Sexaffären und Eskapaden über ihn. Comey schreibt, dass Trump ihn mehrfach auf Veranstaltungen und in Telefonaten unter Druck gesetzt habe. Sein Wunsch: Das FBI solle die heikelsten Passagen des sogenannten Steele-Dossiers öffentlich der Lüge überführen.



Das Memo, das von einem ehemaligen britischen Agenten zusammengestellt wurde, skizziert mutmaßliche geheime Absprachen zwischen der Trump-Kampagne und Russland. Unter anderem heißt es darin, Trump sei potenziell erpressbar, weil er sich mit Prostituierten im Moskauer Ritz Carlton vergnügt habe.

Der Kreml besitze Beweise, dass Trump von den Damen verlangte, auf ein Bett zu urinieren, in dem einst die Obamas genächtigt hatten. Wegen dieser Passage kursiert das Dossier im Internet unter dem Titel „Pee-Tape“. Trump wies die Vorwürfe vor Comey entschieden zurück. „Sehe ich aus wie ein Typ, der auf den Dienst von Prostituierten angewiesen ist?“, soll er gesagt haben. Allerdings sei First Lady Melania durch den Report verunsichert. Der Präsident drängte darauf, Comey möge etwas tun, „um die dunkle Wolke verschwinden zu lassen“.

Comeys Beschreibung legt nahe, dass sich Trump durch die anhaltenden Gerüchten über ihn – ob sie nun wahr sind oder nicht – mehr angegriffen fühlt, als er öffentlich einräumt. Dadurch sind sie keine Privatsache mehr, sondern sie beeinflussen offenbar direkt Entscheidungen seines Regierungsamtes.

Parallel steht Trumps Anwalt Michael Cohen unter Druck, der der Pornodarstellerin Stormy Daniels 130.000 US-Dollar Schweigegeld über eine mutmaßliche Affäre mit Trump bezahlt haben soll. Die zahlreichen Schmuddel-Vorwürfe, zu denen das Weiße Haus konsequent schweigt, werden durch das Comey-Buch nun zusätzlich angefacht.