 Explosion in Maschinenhalle : Unfall im nordfranzösischen AKW Flamanville

Flamanville Im französischem Atomkraftwerk Flamanville kam es zu einer Explosion. (Foto: dpa)

ParisIm französischen Atomkraftwerk Flamanville am Ärmelkanal hat es am Donnerstag eine Explosion gegeben. Ein Vertreter der Präfektur des Departements Manche im Nordwesten Frankreichs sagte jedoch, es bestehe keine „nukleare Gefahr“. Radioaktive Strahlung trat laut der Behörde nach der Detonation nicht aus und der Vorfall sei unter Kontrolle gebracht worden. Zu näheren Angaben zu dem Vorfall verwies die Behörde auf den Kraftwerksbetreiber.

Laut dem Stromkonzern und Akw-Betreiber EDF war das Feuer im Maschinenraum einer der zwei Atomreaktoren von Flamanville ausgebrochen. Der Brand sei allerdings sofort durch die Werksfeuerwehr gelöscht worden. Der Reaktor Nummer Eins sei vom Netz genommen worden, hieß es weiter. Fünf Menschen erlitten eine leichte Rauchvergiftung.

Das Kraftwerk an der französischen Ärmelkanal-Küste besteht aus zwei Druckwasser-Reaktoren. Der erste Block, in dem sich der Zwischenfall ereignete, ging Ende 1985 in Betrieb, der zweite ein halbes Jahr später. Seit Ende 2007 ist ein dritter Reaktorblock in Bau. Er soll nach EDF-Angaben nach mehrjähriger Verzögerung 2018 fertiggestellt werden und ans Netz gehen.