Explosionen in Damaskus - Russland droht mit Konsequenzen Trump ordnet Militärschlag gegen Syrien an

Präsident Trump ordnete Luftschläge gegen Syrien an. Dessen Luftabwehr will 13 Raketen abgefangen haben, andere fanden ihr Ziel. Gegen 4 Uhr deutscher Zeit waren die Angriffe vorüber. Russland droht mit Konsequenzen.

US-Präsident Donald trump verkündet den Beginn der Luftschläge gegen Syrien. Aus der Hauptstadt Damaskus melden Augenzeugen bereits schwere Explosionen. (Foto: AFP) Donald Trump

WashingtonUS-Präsident Donald Trump hat Militärschläge gegen Syrien angeordnet. Die Angriffe erfolgen in Zusammenarbeit mit Großbritannien und Frankreich. Dies sei eine Reaktion auf den Einsatz von Chemiewaffen der syrischen Regierung gegen die das eigene Volk, sagte Trump am Freitagabend in Washington. „Dies sind nicht die Taten eines Menschen. Es sind die Verbrechen eines Monsters“, so Trump in einer Ansprache. Die etwa acht Minuten lange Rede des US-Präsidenten, in der er die Aktion ankündigte, war nur wenige Minuten vor Beginn (21.00 Uhr Ortszeit) angekündigt worden. Dies habe dem Schutz der an dem Einsatz beteiligten Soldaten gegolten, hieß es. Die Regierungen in Großbritannien und Frankreich bestätigten die Angaben aus Washington.

Laut Reuters meldeten gegen 3.00 morgens deutscher Zeit Beobachter schwere Explosionen aus dem Ostteil von Damaskus. Ein dpa-Korrespondent meldete, angegriffen worden sei unter anderem eine Forschungseinrichtung nordöstlich von Damaskus. Dort sollen in der Vergangenheit Chemiewaffen entwickelt worden sein.

Die staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete, die Luftabwehr des Landes bekämpfe die „amerikanisch-britisch-französische Aggression“. Es seien 13 Raketen abgefangen worden. Aus Armeekreisen hieß es, es seien Dutzende Abwehrraketen abgefeuert worden, unter anderem vom Militärflughafen Al-Schairat. Diesen hatten die USA vor rund einem Jahr nach dem Giftgaseinsatz in der Stadt Chan Scheichun angegriffen.

Der Militäreinsatz ist nach Angaben von US-Verteidigungsminister James Mattis ein Schlag gegen die Infrastruktur der chemischen Waffenproduktion des Landes gewesen. Der Einsatz von Chemiewaffen könne unter keinen Umständen geduldet werden, sagte Mattis in der Nacht zum Samstag im Pentagon. Der Schlag sei härter gewesen als der im Vorjahr. Es handele sich bisher um eine begrenzte, einmalige, nun abgeschlossene, Aktion. Drei militärisch-wissenschaftliche Ziele seien getroffen worden, zwei davon in und um Damaskus, eins in Homs. Eine Abstimmung oder Koordination mit Russland habe es nur im normalen Rahmen gegeben, um Zwischenfälle zu vermeiden.

Zuvor am Tag hatte Trump seine Militärberater nach einem Bericht des „Wall Street Journal“ zu deutlich härteren Schlag gegen Syrien aufgefordert als von diesen zunächst vorgesehen. Unter Berufung auf mehrere Quellen in der Regierung schrieb die Zeitung am Freitag (Ortszeit), Trump sei mit den ihm bisher präsentierten eher zurückhaltenden Optionen nicht zufrieden gewesen.

Trump habe sich in Treffen mit Verteidigungsminister James Mattis dafür stark gemacht, mit einem Militärschlag nicht nur die syrische Regierung zu treffen, sondern auch Russland und den Iran „bezahlen zu lassen“. Davon scheint er offenbar dann doch wieder abgerückt zu sein. Trotzdem ist Russland ungehalten: Der russische US-Botschafter Antonow warnt die USA nach Beginn der Luftschläge. In einer Mitteilung heißt es, dass „solche Aktionen nicht ohne Konsequenzen bleiben“. Zudem sei die Beleidigung des russischen Präsidenten nicht akzeptabel. Die USA hätten keinen Grund, andere Länder zu beschuldigen.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg unterstützt dagegen den Angriff gegen mutmaßliche Giftgaseinrichtungen. Stoltenberg erklärte am Samstag in Brüssel am Sitz des Bündnisses: „Das wird die Fähigkeiten der Führung einschränken, weiter die Menschen in Syrien mit chemischen Waffen anzugreifen.“ Die Nato habe wiederholt Syriens Einsatz von Chemiewaffen als klaren Bruch internationaler Regeln verurteilt. „Der Gebrauch von chemischen Waffen ist nicht zu akzeptieren, und die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden“, so Stoltenberg weiter.



Hintergrund ist ein mutmaßlicher Giftgasangriff in der damals noch von Rebellen kontrollierten Stadt Duma mit Dutzenden Toten. Die USA machen die syrische Regierung dafür verantwortlich und drohen mit einem Militärschlag. Russland spricht dagegen von einer Inszenierung und weist den Vorwurf ebenso zurück wie Syrien.

Das „Wall Street Journal“ schrieb, das US-Militär hatte bereits mehrere Zeitfenster für einen Angriff vorbereitet gehabt, unter anderem eines in der Nacht zum Freitag. Mattis habe diese aus der Sorge abgesagt, alles andere als ein vorwiegend symbolischer Angriff berge das Risiko einer erheblichen Eskalation vor allem mit Russland. Moskau agiert als Syriens Schutzmacht.

Dem Bericht zufolge setzt sich auch Trumps neuer Sicherheitsberater John Bolton für ein härteres Zuschlagen in Syrien ein als das Pentagon. Bolton, der vor kurzem den eher gemäßigten Herbert Raymond McMaster abgelöst hatte, sei für einen „verheerenden Schlag“ gegen die Regierung von Präsident Baschar al-Assad und dessen Infrastruktur.