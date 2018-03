Extradeals mit dem US-Präsidenten Bei Trumps Strafzöllen wollen alle die Ausnahme sein

DüsseldorfNoch vor ein paar Tagen gab sich Europa kämpferisch: Als Gegenreaktion auf Trumps Ankündigung, Schutzzölle auf Aluminium- und Stahlprodukte einzuführen, erstellte die EU-Kommission ihrerseits eine Liste mit US-Produkten, die sie mit Abgaben belegen wollte.

Auch hielten sich EU-Politiker mit Empörungsstatements nicht hinterm Berg: Es gehe darum, „unsere Wirtschaft und unsere Arbeitnehmer vor schweren Bedrohungen zu schützen“, sagte etwa die EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström noch am vergangenen Mittwoch in Brüssel.

Zwei Tage später scheint die Europäische Union (EU) gegenüber den Vereinigten Staaten jedoch eine mildere Gangart einschlagen zu wollen. Denn das ausdrückliche Angebot des US-Präsidenten, einzelne Staaten von den pauschalen Stahl- und Aluminiumzöllen auszunehmen, ist offenbar verlockend.

Die EU-Kommission unterstrich am Freitag ihre Forderung, von den neuen US-Zöllen ausgeklammert zu werden. Europa sei keine Gefahr für die Sicherheit der USA, sagte Handelskommissarin Cecilia Malmström am Freitag auf einer Konferenz in Brüssel. Die EU erwarte deshalb, von den Abgaben ausgenommen zu werden. „Wir werden alles tun, um sie zu überzeugen, dass es falsch ist.“ Gelegenheit dazu bietet sich beim Besuch des US-Handelsbeauftragen Robert Lighthizer am Samstag in Brüssel.

Dabei sind die Europäer nicht die einzigen, die bei der Regierung Trump einen Sonderstatus bekommen wollen. Auch Japan, Brasilien und Argentinien wollen keine so hohen Einfuhrzölle auf ihre Produkte bezahlen.

So würden die japanischen Aluminium-Lieferungen keine Sicherheitsbedrohung für die USA darstellen, sagte der Sekretär des japanischen Regierungskabinetts, Yoshihide Suga, auf einer Pressekonferenz am Freitag. Auch würden die Importe aus Japan zur Beschäftigung in den USA beitragen und die Industrie des Landes stärken.

Das Außenministerium Argentiniens veröffentlichte am Freitag eine Mitteilung, aus der hervorgeht, dass das Land ebenfalls gerne von den Zöllen ausgenommen werden möchte – und sich in Gesprächen mit den USA darum bemühen will.

On tonight’s announcement - the EU is a close ally of the US and we continue to be of the view that the EU should be excluded from these measures. I will seek more clarity on this issue in the days to come. Looking forward to meeting USTR Lighthizer in Brussels on Sat to discuss.