Verteidigung warnt vor Beweisverzögerung

Die Verteidigung der zwei wegen Mordes an Kim Jong Nam angeklagten Frauen hat vor einer Beweisverzögerung in dem Verfahren gewarnt. Die Polizei hätte ihnen noch immer nicht die Aufnahmen der Sicherheitskameras sowie andere wichtige Dokumente zur Verfügung gestellt, sagten die Anwälte aus Vietnam und Indonesien am Donnerstag. Die beiden Frauen hätten sich eigentlich seit Donnerstag vor Gericht verantworten müssen, die Anhörung wurde aber auf den 30. Mai verschoben.

Die Frauen sind die einzigen Verdächtigen, die nach der Tötung des Halbbruders des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un festgenommen wurden. Es handelt sich um eine Vietnamesin und eine Indonesierin, die verdächtigt werden, Kim Jong Nam am 13. Februar mit einem Nervengift attackiert zu haben. Kurz danach starb er. Die Angeklagten sagen, sie seien ausgetrickst worden - sie hätten gedacht, es habe sich bei der Aktion um einen Streich gehandelt.