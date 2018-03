 Fall Skripal: Russland bestellt deutschen Botschafter ein

Russland hat den deutschen Botschafter in Moskau einbestellt. Im Streit um den Fall des vergifteten Ex-Spions Skripal verhärten sich die Fronten.

Im diplomatischen Streit zwischen Russland und dem Westen hat das Außenministerium in Moskau den deutschen Botschafter einbestellt. Das sagte ein Sprecher der Botschaft am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Es wird erwartet, dass Russland deutsche Diplomaten ausweist. Auch der britische Botschafter Laurie Bristow und der französische Botschafter waren zuvor im russischen Außenministerium erschienen. Ihnen würden Protestnoten übergeben und die Gegenmaßnahmen verkündet, teilte das Ministerium mit.

Der deutsche Botschafter Rüdiger von Fritsch sagte beim Verlassen des Außenministeriums in Moskau, „es bleibt Deutschlands Interesse, ein gutes Verhältnis mit Russland zu haben“. Deutschland sei dazu weiter bereit und offen für den Dialog. Angesichts der „schlimmen Vorfälle in Salisbury“ müsse Russland aber Klarheit und Transparenz schaffen und berechtigte Fragen beantworten.

Am Donnerstagabend hatte Russland bereits die Ausweisung von 60 US-Diplomaten angekündigt. Damit regierte Moskau auf die Entscheidung von rund 25 Staaten sowie der Nato, mehr als 140 russische Diplomaten des Landes zu verweisen. Auch Deutschland hatte vier Russen zu unerwünschten Personen erklärt. Außenminister Sergej Lawrow sagte, dass Moskau ebenso viele Diplomaten ausweisen werde, wie zuvor Russen betroffen waren.

Der Schlagabtausch ist Teil des Konfliktes um den vergifteten Ex-Agenten Sergej Skripal in Großbritannien. Der russische Ex-Agent und dessen Tochter Julia in der südenglischen Kleinstadt Salisbury waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank in der Innenstadt entdeckt worden. Den Ermittlungen zufolge wurden sie an ihrer Haustür vergiftet. Spezialisten hätten dort die höchste Konzentration des Nervengiftes gefunden, erklärte die Polizei.

Nach britischen Angaben handelt es sich um den chemischen Kampfstoff Nowitschok, der zum Ende des Kalten Krieges in der Sowjetunion entwickelt wurde. Am Donnerstag wurde bekannt, dass sich der Zustand von Julia Skripal verbessert hat. Mit Skripals Tochter Julia gehe es stetig bergauf, teilte der für das behandelnde Krankenhaus in Salisbury zuständig Salisbury NHS Foundation Trust am Donnerstag mit. Im kritischen Zustand befinde sie sich – im Gegensatz zu ihrem 66 Jahre alten Vater – nicht mehr.

Trotz des eskalierenden Streits ist Russland nach Angaben des Kremls aber dazu bereit, sein Verhältnis zum Westen zu normalisieren. Moskau sei dazu gezwungen gewesen, auf die Ausweisung von mehr als 150 russischen Diplomaten aus gut zwei Dutzend Ländern mit gleichen Maßnahmen zu reagieren, sagte der Sprecher von Präsident Wladimir Putin, Dmitri Peskow, am Freitag. „Russland bleibt offen für die Entwicklung guter Beziehungen“, fügte er hinzu.