 Favorit Paul Kagame: Ruanda wählt neuen Staatschef

image

Zentralafrika: Gewalt treibt 20.000 Menschen in die Flucht

Nach einer neuen Gewaltwelle wurden in Zentralafrika wieder Tausende Menschen in die Flucht getrieben. Trotz bestehenden Friedensabkommens kommt es verstärkt zu Gefechten. Die Zahl der Fliehenden geht in die Millionen. mehr…