New YorkAm Samstagmorgen brach Panik im US-Bundesstaat Hawaii aus, als die Bewohner eine Warnung vor einer Bedrohung durch ballistische Raketen erhielten. Die Katastrophenschutzbehörde EMA des Bundesstaates sandte gegen 8.00 Uhr Ortszeit SMS-Nachrichten an die Bevölkerung, in denen vor einer Rakete gewarnt wird, die im Anflug auf Hawaii sei: „Bedrohung durch ballistische Rakete Richtung Hawaii. Sofort Schutzraum aufsuchen. Dies ist keine Übung“.

Unter Bewohnern der Inselgruppe im Pazifik und in sozialen Medien gab es daraufhin panische Reaktionen. Kurze Zeit später stellte sich heraus, dass die Warnung versehentlich von der Katastrophenschutzbehörde gesendet wurde. Die Behörde korrigierte ihre eigene Nachricht mit einer kargen Klarstellung: „Keine Raketenbedrohung für Hawaii“.

Auch die US-Streitkräfte teilten mit, sie hätten keine Anzeichen für eine Raketenbedrohung. Der Sprecher der Katastrophenschutzbehörde, Richard Repoza, bestätigte, es habe sich um einen Fehlalarm gehandelt.

HAWAII - THIS IS A FALSE ALARM. THERE IS NO INCOMING MISSILE TO HAWAII. I HAVE CONFIRMED WITH OFFICIALS THERE IS NO INCOMING MISSILE. pic.twitter.com/DxfTXIDOQs