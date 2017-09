 Fehlende Reformen: Griechenlands Kataster-Katastrophe

Griechische Flagge Das Land kommt beim Aufbau eines flächendeckenden Katasters nur langsam voran. (Foto: dpa)

BrüsselDas Wort stammt aus dem Griechischen: Katástichon bedeutet so viel wie Liste, Register oder Geschäftsbuch. Doch ausgerechnet Griechenland ist und bleibt der einzige EU-Staat, der kein flächendeckendes Kataster besitzt. Weder der Staat noch Unternehmen, Landwirte und Privatleute wissen genau, welche Flächen wem gehören. Das führt zu unzähligen Auseinandersetzungen vor Gericht. Der Staat kann keine Grundsteuer erheben, weil er Grundstücke und Eigentümer nicht genau kennt. Und Investoren halten sich zurück, solange ihre Eigentumsrechte nicht gesichert staatlich eingetragen werden können.

Die Griechenland-Retter kennen das Problem. Doch sie arbeiten sich seit vielen Jahren vergeblich daran ab. Das musste EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici jetzt zugeben. Einen funktionsfähigen Kataster gebe es nur für rund 10.000 Quadratkilometer, was gerade einmal 7,6 Prozent der Landesfläche entspricht, heißt es in einem Brief Moscovicis an den Europaabgeordneten Markus Ferber. Das Schreiben liegt dem Handelsblatt vor. Rund 10,39 Millionen Eigentumstitel seien bislang im Kataster erfasst, schreibt Moscovici weiter.

Das ist ein gutes Viertel (26,4 Prozent) aller Eigentumstitel. Das hört sich mehr an als es ist. Bereits Ende 2013 waren nämlich 20,1 Prozent aller Eigentumsrechte (7,6 Millionen) erfasst. Das geht aus einem Bericht des Wissenschaftlichen Dienstes des Europaparlaments hervor. Zwischen 2013 und 2017 ist also kaum etwas passiert. CSU-Politiker Ferber findet das empörend. „Der bisherige Fortschritt bei der Erfassung der Liegenschaften ist lachhaft“, so Ferber. Sieben Jahre nach Beginn der Staatsschuldenkrise fehlten Griechenland noch immer Grundpfeiler eines modernen Staatswesens.

Kommissar Moscovici bleibt trotzdem optimistisch. Bis Ende 2020 werde der griechische Kataster vollständig sein. „Das ist ein machbarer Termin und alle Anstrengungen werden unternommen, um den Zeitplan einzuhalten“, schreibt Moscovici.