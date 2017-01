 Feier vor Amtseinführung: Polizei geht mit Tränengas gegen Trump-Gegner vor

Polizeieinsatz Eine vermummter Demonstrant steht vor dem Gebäude des National Press Club. (Foto: dpa)

WashingtonVor dem Nationalen Presseclub in Washington sind am Vorabend der Amtseinführung von Donald Trump Anhänger und Gegner des neuen Präsidenten aneinandergeraten. Hunderte Trump-Gegner buhten am Donnerstagabend, als mutmaßliche Besucher des „DeploraBalls“ in feiner Abendgarderobe in das Gebäude gingen. Es kam zu Handgreiflichkeiten, auf einen Mann mit Trump-Fähnchen wurden Gegenstände geworfen. Die Polizei setzte gegen einige Demonstranten Reizgas ein.

Der mit Gegenständen beworfene Trump-Anhänger floh in Richtung des benachbarten Warner-Theaters, vor dem gerade die Fox-News-Moderatoren Sean Hannity und Geraldo Riva warteten. Hannity streckte den verfolgenden Demonstranten die Faust entgegen, Rivera lächelte einfach, als er in das Theater ging.

Der „DeploraBall“ ist nach einem umstrittenen Wahlkampfausspruch Hillary Clintons benannt. Die demokratische Kandidatin hatte Trump-Anhänger als „basket of deplorables“, einen Korb der Kläglichen, genannt.