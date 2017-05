Tiefe politische Gräben

Dass die politischen Gräben zwischen den Wählern in Frankreich deutlich tiefer sind als im Rest der Europäischen Union, könnte sich auch am Sonntag zeigen. Jeder fünfte Franzose beschreibt sich einer Eupinions-Umfrage der Bertelsmann-Stiftung zufolge als politisch extrem. 14 Prozent schätzen sich als rechtsextrem ein, sechs Prozent als linksextrem. Der europaweiten Erhebung zufolge verorten sich in der gesamten EU dagegen nur sieben Prozent an den politischen Rändern.

Zur politischen Mitte, also Mitte-Links und Mitte-Rechts, zählt sich gut ein Drittel der Franzosen. Im EU-Durchschnitt sind dies dagegen 62 Prozent der Bürger. "Die Spaltung in unversöhnliche Lager kann Politik und Gesellschaft lähmen", sagte Aart De Geus, der Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann-Stiftung.

Die wirtschaftspolitischen Pläne von Marine le Pen Euro Er soll zugunsten einer eigenen Währung aufgeben werden - sofern sich die Mehrheit der Franzosen in einem Referendum für einen Abschied vom Euro aussprechen.

EU Nach einem Wahlsieg soll mit den EU-Partnern binnen sechs Monaten eine radikale Änderung der EU-Verträge vereinbart werden. Die Union soll dabei in einen lose Verbund der Mitgliedsländer umgebaut werden - ohne Euro und von Brüssel überwachte Haushaltsregeln, aber wieder mit Grenzkontrollen. Schon in den ersten beiden Monaten nach einem Wahlsieg soll das Schengen-Abkommen aufgekündigt werden, mit dem Kontrollen an den Binnengrenzen abgeschafft wurden.

Zentralbank Sie soll bei der Rückkehr zur Landeswährung helfen und deren Kurs verteidigen. Ihr soll dabei das Recht eingeräumt werden, französische Staatsanleihen von der Regierung abzukaufen.

Protektionismus Bei öffentlichen Ausschreibungen sollen nur französische Unternehmen zum Zuge kommen, solange der Preisunterschied nicht allzu groß ist. Auf Importe soll eine Steuer in Höhe von drei Prozent erhoben werden. Arbeitgeber, die ausländische Mitarbeiter einstellen, sollen mit einer Extrasteuer belegt werden, die zehn Prozent des Gehaltes erreichen kann.

Rente Das Renteneintrittsalter soll von 62 auf 60 Jahre gesenkt werden. Sehr arme Rentner sollen besser unterstützt werden.

Arbeitszeit Die 35-Stunden-Woche soll erhalten werden. Überstunden sollen steuerfrei werden.

Steuern Diese sollen für Privathaushalte gesenkt, die Sozialausgaben erhöht werden. Auch kleinere und mittelständische Firmen sollen weniger Steuern zahlen.

Je näher sich die Europäer an den politischen Rändern sehen, umso unzufriedener sind die Menschen. Jedoch ist laut Bertelsmann-Studie die Unzufriedenheit bei den Franzosen insgesamt stärker ausgeprägt als im EU-Schnitt, und das nicht nur an den Rändern. In Frankreich ist nicht einmal jeder fünfte der Mitte-Wähler mit dem Status Quo seines Landes zufrieden.

Wer immer am Sonntag in Frankreich gewinnt, muss ein polarisiertes Land einen und Misstrauen überwinden. Die etablierten Volksparteien haben dies bereits zu spüren bekommen. Der scheidende sozialistische Präsident Francois Hollande ist so unbeliebt wie keiner seiner Vorgänger und trat gar nicht erst zur Wiederwahl an. Erstmals seit 1958 findet eine Stichwahl für das Präsidentenamt statt, bei der weder ein Konservativer noch ein Sozialist dabei ist. Mit Macrons "En marche" (Vorwärts) ist ein neuer Akteur im Spiel. Auch wenn der erst vor einem Jahr ins Leben gerufenen Bewegung der Unterbau einer etablierten Partei fehlt, geben ihr manche Meinungsforscher gute Chancen, bei der Parlamentswahl im Juni die meisten Stimmen zu holen