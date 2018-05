Finanzaufstellung des US-Präsidenten Trump hat Anwalt Cohen 250.000 Dollar erstattet

Trump hat seinem Anwalt eine sechsstellige Summe gezahlt - die Summe bisher aber nicht offengelegt. Laut Ethikexperten könnte der US-Präsident gegen Bundesgesetze verstoßen haben.

US-Präsident Donald Trump hat sich in der Affäre um Stormy Daniels bereits mehrfach in Widersprüche verwickelt. (Foto: AP) USA

WashingtonUS-Präsident Donald Trump hat seinem persönlichen Anwalt Michael Cohen bis zu 250.000 Dollar für nicht näher genannte „Auslagen“ erstattet. Dies geht aus einer jährlichen Finanzaufstellung des Präsidenten hervor, die Trump der unabhängigen Ethikbehörde OGE übermittelt hat.

Von einer Zahlung über 130.000 Dollar an die Pornodarstellerin Stormy Daniels wird in dem Report des Präsidenten allerdings nichts gesagt. Mit dem Geld erkaufte Cohen ihr Stillschweigen über eine angebliche Affäre mit Trump.

Der Chef der Ethikbehörde, David Apol, fragte, wieso der Präsident die Rückerstattungen an seinen Anwalt nicht schon früher offenlegte. Seine Bedenken über den Vorgang meldete Apol dem stellvertretenden Justizminister Rod Rosenstein per Brief. Darin schreibt der Leiter der Ethikbehörde, er betrachte Trumps Zahlung an Cohen als Tilgung eines Darlehens. Als solche hätte sie im Finanzbericht vom Juni 2017 offengelegt werden müssen.

Ethikexperten zufolge könnte Trump gegen Bundesgesetze verstoßen haben, sollte die Zahlung bewusst und absichtlich ausgelassen worden seien. „Das ist eine große Sache und beispiellos“, sagte Virginia Canter, eine unter den Expräsidenten Bill Clinton und Barack Obama für Ethikfragen zuständige Ex-Mitarbeiterin im Weißen Haus. Kein Präsident sei bisher von der Ethikbehörde OGE dem Justizministerium gemeldet worden, weil er es versäumt habe, einen Posten in seinem Finanzbericht offenzulegen.

Wie Trump in seinem Finanzreport mit dem Schweigedeal rund um Stormy Daniels umgehen würde, war mit Spannung erwartet worden - zumal Sein neuer Rechtsberater Rudy Giuliani Anfang Mai mit widersprüchlichen Angaben zu dem Sachverhalt für Furore gesorgt hatte: Dieser sagte, der Präsident habe Cohen die Kosten für das Schweigegeld erstattet.

Dabei hatte Trump noch im April erklärt, nichts von der Vereinbarung zwischen Cohen und Daniels gewusst zu haben. Der Pornostar gibt an, 2006 mit Trump Sex gehabt zu haben. Der Präsident bestreitet dies. Daniels hat inzwischen auf Auflösung des Schweigedeals geklagt.

In einer kleingedruckten Fußnote auf Seite 45 seines 92 Seiten starken Finanzberichts gibt Trump an, Cohen „Auslagen“ in Höhe von 100 001 bis 250 000 Dollar erstattet zu haben. Diese Angaben habe er zwar nicht offenlegen müssen, tue dies dennoch „der Transparenz zuliebe“, heißt es weiter.

Stormy Daniels Anwalt Michael Avenatti nutzte die Enthüllungen zu einer Attacke auf den Präsidenten. „Herr Trumps Offenlegung heute beweist endgültig, dass das amerikanische Volk getäuscht wurde“, twitterte er. „Das war KEIN Unfall und das war auch kein Einzelfall. Vertuschungen sollte immer eine Bedeutung beigemessen werden.“

Trumps Finanzbericht bezieht sich auf das gesamte Jahr 2017 und einen Teil des laufenden Jahres. Erstmals gibt er auch umfassende Einblicke in das Abschneiden seiner Unternehmen seit seinem Amtsantritt im Januar 2017.

Insgesamt nahm Trump über Hotels, Resorts, Buchverkäufe und andere Geschäfte mindestens 453 Millionen Dollar ein. Seine Schulden belaufen sich auf mindestens 315 Millionen Dollar - etwa genau so viel wie vor einem Jahr gemeldet wurde. Einer seiner größten Kreditgeber ist Ladder Capital mit einem Darlehen von mehr als 100 Millionen Dollar. Trump steht bei der Deutschen Bank mit bis zu 175 Millionen Dollar in der Kreide.

Bei seinem Amtsantritt lehnte es Trump ab, sich völlig von seinem Geschäftsimperium zu trennen - und vollzog damit einen neuerlichen Bruch mit präsidialen Traditionen. Stattdessen richtete er für seine Vermögenswerte eine Treuhandgesellschaft ein, die von seinen ältesten Söhnen und einem Manager verwaltet wird. Trump kann jederzeit die Kontrolle übernehmen und nach Belieben Gelder abheben.

