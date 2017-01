 Finanzielles Hilfsprogramm: Schäuble knüpft Hilfe für Griechenland an IWF

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Wolfgang Schäuble „Weitere Auszahlungen sind vom erfolgreichen Abschluss der Programmüberprüfung und der Beteiligung des IWF abhängig.“, sagte der Bundeswirtschaftsminister zu weiteren Griechenland-Hilfen. (Foto: Reuters)

BrüsselBundesfinanzminister Wolfgang Schäuble macht die Auszahlung weiterer Mittel für Griechenland von der finanziellen Beteiligung des Internationalen Währungsfonds (IWF) am Hilfsprogramm abhängig. Die Eurogruppe habe stets betont, dass die finanzielle Beteiligung des IWF am Programm für Griechenland unerlässlich sei, teilte ein Sprecher Schäubles am Dienstag mit. „Weitere Auszahlungen sind damit vom erfolgreichen Abschluss der Programmüberprüfung und der Beteiligung des IWF abhängig.“

Die aktuelle Überprüfung der griechischen Reformmaßnahmen solle die Voraussetzung für die finanzielle Teilnahme des IWF schaffen.

Am Montag hatte der Chef des Euro-Rettungschirms ESM, Klaus Regling, eine Zusage des IWF angemahnt, bevor das schuldengeplagte Griechenland neues Geld erhält. Eine finanzielle Beteiligung des IWF hatte er aber nicht als Voraussetzung genannt. Griechenland muss im Juli rund sieben Milliarden Euro an Krediten zurückzahlen und benötigt dafür voraussichtlich die Unterstützung der Euro-Geldgeber. Diese machen die Hilfen aber vom erfolgreichen Abschluss der Reformüberprüfung abhängig, die noch aussteht. Mit dem IWF streiten die Euro-Staaten darüber, ob die Schulden Griechenlands tragfähig sind.