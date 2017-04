 Finanzreformgesetz: Trump will Regulierung überprüfen lassen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Donald Trump Der US-Präsident möchte das Finanzreformgesetzt überprüfen lassen. Kritiker befürchten einen kostspieligen und willkürlichen Prozess. (Foto: Reuters)

WashingtonUS-Präsident Donald Trump hat weiter ein gegen zu große Banken gerichtetes Gesetz im Visier. Mit einem Memorandum wird Trump den Finanzminister Steve Mnuchin am Freitag auffordern, eine Komponente des Finanzreformgesetzes Dodd-Frank aus dem Jahr 2010 zu überprüfen. Es erlaubt Aufsichtsbehörden, große, kränkelnde Finanzunternehmen während einer Finanzkrise zu liquidieren – als Alternative zu einem Bankrott. Trump will am Freitag im Finanzministerium insgesamt drei Maßnahmen unterzeichnen.

Gemäß einer weiteren Anordnung soll das Finanzministerium ein Verfahren überprüfen, bei dem bestimmt wird, welche Firmen, bei denen es sich nicht um Banken handelt, im Falle eines Scheiterns das Finanzsystem gefährden könnten. Kritiker argumentieren, dass der Prozess kostspielig und willkürlich sei. Trump wird voraussichtlich auch eine Exekutivanordnung unterzeichnen, damit der Finanzminister bedeutende Steuerregulierungen aus dem jahr 2016 überprüft. Damit soll festgestellt werden, ob irgendwelche davon eine zu hohe Last für Steuerzahler bedeuten.