Mossul Zuerst kommen sie als Kundschafter, dann kehren sie mit Sprengsätzen zurück: Winzige Drohnen, die unter irakischen Soldaten Angst und Schrecken verbreiten sollen. Schlimmer noch sind Drohnen, die Selbstmordattentäter zu ihrem Ziel steuern. Die Terrormiliz Islamischer Staat experimentiert nach Angaben irakischer Militärs im Kampf gegen die Koalitionstruppen zunehmend mit unbemannten Flugkörpern, um Verluste an Kämpfern auszugleichen und das unübersichtliche Schlachtfeld am Boden zu koordinieren.

Dazu bauen die Islamisten Standarddrohnen um und investieren in die Entwicklung, um Taktiken westlicher Streitkräfte nachzuahmen. In einer Lagerhalle im Viertel Schura in Mossul fanden AP-Journalisten nun die bisher größte Drohnen-Werkstatt des IS, mit Unterlagen über monatliche Ausgaben von Tausenden Dollar für Drohnen-Ausrüstung. Eine Quittung, nur wenige Monate vor der Offensive auf Mossul ausgestellt, dokumentiert den Kauf von Draht, Silikon, elektrischen Steckern, Kabel, Rotoren und GoPro-Kameras. Fein säuberlich waren auch Ausgaben für gebratene Hähnchen, Taxigebühren und Reparaturkosten für den hauseigenen Warmwasserbereiter aufgelistet.

In den Ecken der Halle stapelten sich Stücke von Styropor-Flügeln, Lamellen und Funksendern, doch die meisten Drohnen waren beim Rückzug von den IS-Kämpfern zerstört worden, wie irakische Gewährsleute angaben. Gebucht wurde auf Konten wie „Vorstand Entwicklung und militärische Herstellung“ oder „Division für Luftbeobachtung“. IS-Drohnen-Führer sollten tägliche Einsatzberichte schreiben und monatlich „auch über Herausforderungen und Schwierigkeiten“ berichten, hieß es in einer handschriftlichen Anweisung.

Die internationale Anti-IS-Koalition Welche Länder beteiligen sich? Nachdem der IS sich im Sommer 2014 in Syrien ausbreitete, beschlossen zehn Länder auf einer Nato-Konferenz ein Bündnis gegen die Terrormiliz. Heute gehören mehr als 60 Staaten zu der Allianz, darunter neben den USA auch Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die Türkei. Saudi-Arabien und andere arabische Staaten wie Jordanien, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar haben sich dem Bündnis ebenfalls angeschlossen. Quelle: dpa

Wie geht die Allianz vor? Derzeit bekämpft die Allianz den IS vor allem in Syrien und im Irak, wenngleich sich der IS auch in Libyen festgesetzt hat. Nach eigenen Angaben hat die Koalition mehr als 12.000 Luftangriffe auf IS-Stellungen geflogen. Die USA bilden im Irak Soldaten der Armee und kurdische Kämpfer aus, Deutschland liefert Waffen und Ausrüstung für kurdische Peschmerga und leistet mit sechs Tornado-Flugzeugen Aufklärungsarbeit.

Welche Erfolge gibt es? Die Dschihadisten sind in Syrien und im Irak massiv unter Druck geraten. Seit Beginn vergangenen Jahres hat der IS mehr als ein Drittel seines „Kalifat“ genannten Herrschaftsgebietes eingebüßt. Vor allem die Kurden haben den Extremisten mit Hilfe internationaler Luftunterstützung im Norden beider Länder große Gebiete abgenommen. Der irakischen Armee gelang es, den IS aus wichtigen Städten wie Ramadi und Falludscha zu vertreiben. Außerdem haben die Luftschläge die Ölinfrastruktur unter IS-Kontrolle stark zerstört, weshalb die Extremisten laut Analysten unter Finanzproblemen leiden. Dennoch beherrscht der IS noch große Gebiete in Syrien und im Irak.



Welche Rolle spielt die Türkei? Um die Rolle der Türkei gibt es Streit. Die Türkei stellt seit Sommer vergangenen Jahres ihren Luftwaffenstützpunkt Incirlik der Allianz für den Luftkampf gegen den IS bereit. Ankara hilft auch bei der Ausbildung und hat nach eigenen Angaben kurdische Peschmerga bei der Großoffensive auf Mossul mit Artillerie unterstützt. Die Regierung in Bagdad lehnt eine türkische Militärpräsenz im Irak allerdings ab. Die türkische Führung wiederum weigert sich, ihre Soldaten abzuziehen.

Wann ist Mossul befreit? Das ist schwer zu sagen, zumal die eigentlichen Kämpfe um die Stadt noch nicht begonnen haben. Bei dem Koalitionstreffen in Paris geht es jedoch schon darum, die politischen Weichen für die Zeit nach dem IS in Mossul zu stellen. Das Gesellschaftsgefüge ist fragil in Iraks zweitgrößter Stadt. Während die meisten Iraker Schiiten sind, ist die Mehrheit der Bevölkerung in Mossul sunnitisch wie der IS. Zudem lebten viele Christen dort. Der sunnitische türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan forderte bereits, dass nach dem Ende der Kämpfe keine Schiiten mehr in der Stadt leben sollten.

Insgesamt wurden in der nordirakischen Millionenmetropole ein halbes Dutzend Lagerhäuser entdeckt, in denen der IS Drohnen konstruiert und umgebaut hatte. Die Wissenschaftlerin Vera Mironova von der Harvard-Universität fand in einer kleineren, improvisierten Fabrik Hinweise darauf, dass die Terrormiliz auch Spielzeugdrohnen für den Kampfeinsatz testet. Für die Arbeitswissenschaftlerin zeigen die gefundenen Dokumente - darunter eine Teileliste mit GoPro-Kameras, Ladegeräten, Batteriekabel, Laptop, Sprengladungen, dass mit den unbemannten Flugkörpern der Mangel an Personal wettgemacht werden soll.

Der IS beweise Innovationsvermögen bei Kämpfern und Ausrüstung, betonte Mironova, die die Dokumente für das Countering Terrorism Center in West Point analysierte. Der Einsatz von Drohnen zum Abwurf von Sprengsätzen oder zur Steuerung von Autobombern sei eine Reaktion auf die sinkende Zahl verfügbarer Attentäter. Zuvor seien Selbstmordattentäter bei den Kämpfen in Mossul eher zufällig eingesetzt worden, mehr um Angst und Schrecken zu verbreiten, als zu töten.