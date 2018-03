 Flucht aus Hongkong: Snowden versteckt sich auf Moskauer Flughafen

„Whistleblower“ Edward Snwoden hat Asyl in Ecador beantragt. Das südamerikanische Land gewährt bereits dem Wikileaks-Gründer Assange Schutz vor der US-Justiz. Noch aber soll sich Snwoden nicht in Südamerika befinden.

Snowden will Asyl in Ecuador

MoskauNach der offiziellen Beschuldigung durch die US-Justiz hat der Enthüller der amerikanischen und britischen Geheimdienst-Spähprogramme, Edward Snowden, politisches Asyl in Ecuador beantragt. Das teilte der Außenminister des südamerikanischen Landes, Ricardo Patiño, am Sonntag im Internet-Kurznachrichtendienst Twitter mit, nachdem Snowden aus Hongkong zunächst nach Moskau geflohen war. Neue Enthüllungen Snowdens, unter anderem über ein beispielloses britisches Spähprogramm, sorgten am Wochenende zusätzlich für Aufregung.

Snowden hielt sich am frühen Montagmorgen noch im Transitbereich des Moskauer Flughafens Scheremetjewo auf, wie die Nachrichtenagentur Itar-Tass unter Berufung auf einen Flughafensprecher berichtete. Aus Hongkong kommend war der US-Bürger dort am Sonntagnachmittag gelandet. Von Moskau aus wolle er nach Kuba weiterreisen, hieß es. Die nächste Maschine nach Havanna sollte am Montagnachmittag abheben.

Snowden wurde an Bord einer Linienmaschine nach Moskau von Rechtsexperten der Enthüllungsplattform Wikileaks und einem nicht näher genannten Diplomaten begleitet, wie Wikileaks mitteilte. Am Flughafen in Moskau warteten Fahrzeuge der ecuadorianischen Botschaft. Der ebenfalls von den USA gesuchte Wikileaks-Gründer Julian Assange hält sich seit einem Jahr in der Botschaft Ecuadors in London auf, weil er eine Auslieferung fürchtet.

Russische Nachrichtenagenturen hatten unter Berufung auf die Fluggesellschaft Aeroflot gemeldet, Snowden wolle am Montag über Havanna in die venezolanische Hauptstadt Caracas weiterfliegen. Ein Vertreter der russischen Sicherheitskräfte sagte der Nachrichtenagentur RIA Nowosti, in Russland liege nichts gegen Snowden vor, und es gebe keine Anweisung ihn festzunehmen.

Am Freitag hatte die US-Justiz den 30-Jährigen offiziell der Spionage beschuldigt, einen Haftbefehl ausgestellt und die Auslieferung verlangt. Die Behörden von Hongkong, wo Snowden seit Ende Mai untergetaucht war, hatten nach seiner Abreise erklärt, es habe keine ausreichende rechtliche Grundlage für eine Verhaftung gegeben.

Das Justizministerium in Washington erklärte am Sonntag, es bemühe sich bei der Strafverfolgung Snowdens um Zusammenarbeit mit den Behörden derjenigen Länder, in denen der US-Bürger möglicherweise Zuflucht finden werde.