Flüchtlingsrettung auf dem Mittelmeer Auf dem Schiff der Hilfsorganisation SOS Mediterranee waren besonders viele Kinder. (Foto: dpa)

RomEin Rettungsschiff mit ungewöhnlich vielen Flüchtlingskindern an Bord ist in Italien angekommen. Von den mehr als 600 Geretteten seien 40 Prozent Kinder und Jugendliche, teilte die Hilfsorganisation SOS Mediterranee mit. Als erstes wurde ein sechs Tage altes Baby im Hafen von Palermo von Bord geholt, wie das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR am Freitag twitterte. Auf dem Boot waren viele Minderjährige und Familien aus Syrien. Zugleich kritisierte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte den Umgang mit Flüchtlingen in Libyen.

Laut SOS Mediterranee berichteten die meisten Migranten von schweren Misshandlungen in Libyen. Frauen erzählten von wiederholter sexueller Gewalt und mehreren Monaten Gefangenschaft in dem Bürgerkriegsland. In weniger als 36 Stunden sei das Rettungsschiff „Aquarius“ mehr als sieben Mal vor der libyschen Küste im Einsatz gewesen. An Bord waren auch elf schwangere Frauen. SOS Mediterranee ist eine deutsch-französisch-italienische Hilfsorganisation.

In Videos war unter anderem zu sehen, wie Kinder auf dem Rettungsschiff Bilder von Gewalt und Folter, die sie während der Flucht erlitten, gemalt hatten. Warum so viele Kinder auf dem Schiff waren, konnte eine SOS-Sprecherin nicht sagen. Ungewöhnlich sei auch, dass verhältnismäßig viele Syrer auf der Route unterwegs waren.

Wie Flüchtlinge in der EU verteilt werden sollen Solidarität der Mitgliedstaaten Die Europäische Union setzt in der Flüchtlingskrise mit Hunderttausenden Asylbewerbern auf die Solidarität der Mitgliedstaaten. Bis September 2017 sollen rund 160.000 betroffene Menschen nach einem Schlüssel unter den EU-Ländern verteilt werden.

Entscheidung der EU-Innenminister Im September 2015 entschieden die EU-Innenminister gegen die Stimmen der Slowakei, Ungarns, Tschechiens und Rumäniens die Verteilung derjenigen, die übers Meer nach Italien und Griechenland gekommen waren – nach heutigem Stand: 98.255 Menschen.

EU-Türkei-Abkommen Am 29. September 2016 wurde infolge des EU-Türkei-Abkommens beschlossen, dass weitere 54.000 Plätze neben Geflüchteten aus Griechenland und Italien auch für legale syrische Flüchtlinge aus der Türkei genutzt werden können. Für die restlichen rund 7.750 Plätze muss noch festgelegt werden, woher die Menschen aufgenommen werden.

Aufgenommene Flüchtlinge in Deutschland Nach jüngsten Zahlen vom 5. Mai 2017 wurden von den 160.000 Flüchtlingen gerade einmal 11,3 Prozent in Europa verteilt. Deutschland nahm 4.244 der 18.119 Menschen auf und versprach, zusätzlich 8.250 Plätze anzubieten. Nach dem Schlüssel müssten weitere rund 23.300 Menschen hierher kommen.

Ungarn und die Slowakei Ungarn hat bisher keinen der für das Land errechneten knapp 1.300 Geflüchteten aufgenommen. Budapest weigert sich energisch, die beschlossenen Quoten zu erfüllen. Die Slowakei hat 16 Menschen untergebracht und 40 zusätzliche Plätze angeboten. Fast 900 weitere Flüchtlinge müsste das Land aufnehmen.

In letzter Zeit waren in Italien wesentlich weniger Migranten aus Libyen angekommen. Grund dafür ist ein umstrittenes Abkommen der Regierung in Rom mit der libyschen Küstenwache, die Migranten in dem Bürgerkriegsland halten soll.

Beim ersten Besuch eines UN-Hochkommissars für Menschenrechte in Libyen seit fast 40 Jahren sagte Amtsinhaber Seid Rad al-Hussein, die Herausforderungen seien massiv. Die von den UN unterstützte Regierung könne und solle die Führung übernehmen und müsse vor allem andere Lösungen als willkürliche Verhaftungen von Migranten finden.

Derweil strandeten 10 000 Flüchtlinge wegen schwerer Kämpfe in der Nähe von Sabratha rund 80 Kilometer westlich der Hauptstadt Tripolis, wie das UN-Flüchtlingshilfswerk in Genf berichtete. Kinder hätten ihre Eltern verloren und viele Menschen hätten keine Schuhe oder Kleidung mehr. Sie kampierten unter freiem Himmel. Ärzte haben Krätze, Durchfall und Asthma festgestellt und die Menschen seien schwer traumatisiert.