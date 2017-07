 Flüchtlinge: EU beteiligt sich an Italiens Einsatz vor Libyen

Migranten Die italienische Regierung will jetzt durchgreifen. Die Marine soll mit Unterstützung der libyschen Küstenwache Menschenschmuggel bekämpfen. (Foto: AP)

Rom/BrüsselDie italienische Regierung hat einen Einsatz der Marine zur Unterstützung der libyschen Küstenwache beschlossen, um Menschenschmuggel zu bekämpfen. Das Kabinett stimmte am Freitag einer entsprechenden Mission zu, die auf Anfrage der libyschen Regierung entstanden sei, wie Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni erklärte. Dem Vorschlag muss kommende Woche noch das Parlament zustimmen. Mit dem Einsatz könnten nicht nur Schlepper bekämpft, sondern auch die Flüchtlingsströme besser kontrolliert werden, so Gentiloni. Von Libyen aus starten die meisten Migranten in Richtung Italien. Die Europäische Union (EU) hat Italien am Freitag 46 Millionen Euro Unterstützung für seinen Marine-Einsatz gezahlt.

Ein hochrangiger EU-Vertreter sagte, wenn der Flüchtlingsstrom gestoppt werden solle, müsse es auch ein „Element der Abschreckung“ geben. Das sei „Realpolitik“. Italien sei am stärksten in Libyen vertreten und deshalb als einziges Land in der Lage, für Veränderung zu sorgen. „Wir werden sie finanziell unterstützen, und das sollte Wirkung zeigen.“ Italien ist die frühere Kolonialmacht Libyens, das derzeit in einer tiefen politischen und wirtschaftlichen Krise steckt. Der Staat ist kaum in der Lage, zu den eigenen 250.000 Vertriebenen im Land noch viele ausländische Migranten zu versorgen.

Die „Souveränität“ des Bürgerkriegslandes solle so gestärkt werden, sagte Gentiloni. Es handle sich nicht um eine „enorme Sendung großer Flotten“, fügte er hinzu. An der Operation sollen nach früheren Medienberichten zwischen 500 und 1000 Soldaten beteiligt sein. Zur Überwachung des Mittelmeers vor der libyschen Küste sollen auch Drohnen und Hubschrauber eingesetzt werden. Angefragt habe nach italienischen Angaben die international unterstützte libysche Regierung von Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch

Derweil trafen sich in Rom erneut Regierung und private Seenotretter, um sich auf einen Verhaltenskodex für die Flüchtlingsrettung auf dem Meer zu einigen. Jedoch gab es weitere Verzögerungen. Man habe Fortschritte im Gespräch mit den Hilfsorganisationen gemacht, am Montag solle das überarbeitete Regelwerk nun unterschrieben werden, teilte das Innenministerium am Freitag mit.

Der Kodex dient als Grundlage für Rettungen von Migranten, die auf dem Weg nach Europa in Libyen mit maroden Booten starten und oft von privaten Schiffen geborgen werden. Bei den Gesprächen waren auch deutsche Seenotretter dabei. „Uns wurde Entgegenkommen in manchen Punkten signalisiert, wir müssen aber erst schauen, ob unterschrieben werden kann“, sagte Titus Molkenbur von Jugend Rettet. Er sei „skeptisch“, dass alles bis Montag geklärt sei. Kontrovers sei unter anderem, dass bewaffnete Polizisten auf den Booten mitfahren sollten und Transfers von kleineren Rettungsbooten auf größere erschwert würden.

Nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks UNHCR sind in diesem Jahr bislang mehr als 110.000 Menschen über das Mittelmeer nach Europa gekommen. Mehr als 93.000 davon landeten an italienischen Häfen in der EU an. Gerade in Libyen werden sie oft Schleppern auf seeuntüchtige Boote gebracht. In der EU wächst die Zurückhaltung gegenüber der Aufnahme von Flüchtlingen, nachdem die Staatengemeinschaft 2015 von der Ankunft mehr als einer Million Menschen überrascht wurde. Das hat quer durch die EU zu einem Erstarken populistischer, nationalistischer und euroskeptischer Parteien geführt. Diese verknüpfen den Flüchtlingszustrom aus dem überwiegend muslimischen Nahen Osten und Afrika mit einer Welle islamistischer Anschläge in Europa.