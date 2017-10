Systematische Probleme nicht gelöst

Sicher ist: Die Aufnahmekapazitäten der Inseln sind erschöpft. Auf Samos leben 2413 Menschen in einem Lager, das für 700 Personen ausgelegt ist. Auf Chios teilen sich 1947 Menschen in 894 Schlafplätze. In den überfüllten Unterkünften wachsen die Spannungen. Immer häufiger entladen sich Frustration und Verzweiflung der Menschen in Gewaltausbrüchen. Im Lager Moria auf Lesbos kam es vergangene Woche zu schweren Auseinandersetzungen zwischen syrischen und afghanischen Lagerbewohnern. Mit Absperrgittern versucht die Polizei, unterschiedliche Ethnien voneinander zu trennen. Am vergangenen Wochenende verließen Dutzende Familien mit kleinen Kindern das Lager und wanderten zur Inselhauptstadt Mytilini, um dort Schutz vor Übergriffen und Gewalt zu suchen. Sie wurden von der Polizei zurückgeschickt.

Migrationsminister Giannis Mouzalas hat zwar angekündigt, dass etwa 2000 Menschen, die als besonders schutzbedürftig gelten, von den Inseln aufs Festland gebracht werden sollen. Damit haben die Behörden bereits am Wochenende begonnen. Die Absender des offenen Briefes kritisieren das aber als unzureichend, um die die Überfüllung zu lindern. Auch würde dadurch die „systemischen Probleme, die zu dieser Notsituation geführt haben, nicht gelöst“, heißt es in dem Brief.

Die Regierung argumentiert, sie müsse nach den Bestimmungen des Flüchtlingsabkommens die Menschen auf den Inseln festhalten. Die Hilfsorganisationen lassen dieses Argument aber nicht gelten: „Asylsuchende unter Verletzung ihrer Rechte in Bedingungen festzuhalten, die ihre Gesundheit und Würde verletzen, kann nicht gerechtfertigt werden“, heißt es in dem Brief an Ministerpräsident Tsipras. „Das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei darf nicht länger ein Vorwand sein, gestrandete Asylsuchende auf den griechischen Inseln unter inhumanen Bedingungen festzuhalten“, sagt Irem Arf von Amnesty International. Nicola Bay, Griechenland-Delegationschef der Hilfsorganisation Oxfam International, kritisiert nicht nur die Athener Regierung sondern auch die EU: „Europa verweigert schutzsuchenden Menschen, die zu uns kommen, humane und würdige Aufnahmebedingungen. Griechenland und die EU sollten unverzüglich Migranten auf das griechische Festland bringen, statt sie unter miserablen Bedingungen auf den Inseln gefangen zu halten.“

Eine Antwort von Premier Tsipras auf den offenen Brief steht bisher aus.