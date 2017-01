Neuer Kurs im Umgang mit Rechtspopulisten

Die rot-schwarze Koalition unter Kanzler Kern, der das Amt seit Mai vergangenen Jahres inne hat, steht unter Druck. Gerüchte um vorgezogene Neuwahlen wollen in Wien nicht verstummen. Am Mittwochabend hatte Vizekanzler und Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP) im ORF die Spekulationen über ein vorzeitiges Ende des Regierungsbündnis zurück gewiesen. Die nächsten regulären Wahlen in Österreich finden im Herbst 2018 statt.

Die FPÖ ist nach den letzten Umfragen des Linzer Market-Instituts mit 31 Prozent die größte Partei. Erst danach folgen SPÖ, ÖVP und Grüne. Doch die Sozialdemokraten geben sich unterdessen selbstbewusst: „Wann immer es in Österreich Wahlen gibt: Ein amtierender Bundeskanzler, der sichtbar eine positive Performance hinlegt, das Land aus dem Stillstand herausbewegt und den Menschen das Gefühl gibt, dass die Zukunft nicht im Gesudere liegt – solch ein Bundeskanzler hat gegen jeden Herausforderer eine gute Chance“, sagte der frühere österreichische Bundeskanzler Alfred Gusenbauer dem „Kurier“. Der 66jährige Sozialdemokrat ist ein Vertrauter von Kern.

Der österreichische Bundeskanzler fährt im Umgang mit den Rechtspopulisten seit drei Monaten einen neuen Kurs. Statt auf Konfrontation wie sein glückloser Amtsvorgänger Werner Faymann, setzt er auf Dialog mit der FPÖ. Ein öffentliches Gespräch zwischen Kern und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache auf Einladung des ORF im Spätherbst verlief neutral. Kern sagte damals, er respektiere, dass auch „Strache will, dass das Land vorankommt.“

Konfrontationen mit dem Rechtspopulisten vermeidet der 51jährige Regierungschef bewusst. Damit eröffnet Kern auch die Möglichkeit einer Koalition mit der FPÖ auf Bundesebene, sollte es bei der nächsten Wahl keine Mehrheit links geben. Bereits im Burgenland hat die SPÖ im Jahr 2015 unter ihrem sozialdemokratischen Landeshauptmann (Ministerpräsident) Hans Niessl eine Koalition mit den Rechtspopulisten gebildet, die ohne größere öffentliche Reibereien funktioniert.

Politische Insider in Wien sehen in dem Vorstoß Doskozils ein wichtiges Element der FPÖ als stärkste politische Kraft in der Alpenrepublik das Wasser abzugraben. „Österreich war das erste Land, das mit dem Aufstieg Haiders in den 90er-Jahren vom Rechtspopulismus angekränkelt wurde. Wir könnten nun den Beweis erbringen, dass Österreich das erste Land ist, das diese Art von Politik wieder abschüttelt“, hofft Alt-Bundeskanzler Gusenbauer und spricht damit vielen Sozialdemokraten in der Alpenrepublik aus dem Herzen.