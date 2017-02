Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Immer mehr Konflikte

In Kisenyi, einem Vorort der Hauptstadt Kampala, betreiben somalische Flüchtlinge Supermärkte, Obst- und Gemüsestände oder Wechselstuben. Wenn die Muezzins über dem ausgedehnten Dächermeer zum Gebet rufen, eilen Somalier und ihre ugandischen Glaubensbrüder zu den Moscheen.

„Es ist ein gutes Land, das uns erlaubt, wie alle anderen Menschen zu leben“, sagt Deeqa Muhammed, hinter der Verkaufstheke ihres Ladens stehend. Die 39-Jährige floh 2012 vor Kämpfen in Somalia. Auch wenn es schwierig sei, für Miete und die Schulgebühren ihrer Kinder aufzukommen, sei sie zufrieden. Man ließe sie hier in Ruhe.

Während es in Südafrika und Sambia im vergangenen Jahr zu blutigen ausländerfeindlichen Ausschreitungen kam, gab es keine derartigen Berichte aus Uganda. Manche Beobachter führen dies auch darauf zurück, dass zahlreiche Ugander auf der Flucht vor der blutigen Diktatur von Milton Obote in den 1980ern etwa im Sudan Zuflucht suchten. Man wurde aufgenommen und nimmt nun andere auf.

Doch im Zusammenleben von Flüchtlingen und Ugandern gibt es zunehmend Spannungen. Bewohner in Nakivale wurden von der Leitung der Siedlung dazu angehalten, nicht über diese Probleme zu sprechen, ebenso über Mängel an finanzieller Unterstützung oder medizinischer Versorgung. Bei Zusammenstößen mit benachbarten Bauern soll es Berichten zufolge einen Toten gegeben haben. Die Leitung in Nakivale wollte sich nicht dazu äußern.

Flüchtlingskommissar Kazungu gibt zu, dass sich die Landfrage zu einem Problem entwickelt. Die Regierung habe die Größe der Parzellen auf 50 mal 50 Meter beschränkt. Der Wert der bisher an Flüchtlinge vergebenen Ländereien betrage umgerechnet rund 47 Millionen Euro – eine stolze Summe in einem Land in dem nahezu jeder Fünfte der Weltbank zufolge als arm gilt.

Doch ein Ende der Zuwanderung sei nicht in Sicht. „Wir müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten“, sagt Charles Yaxley, UNHCR-Sprecher in Kampala. Ugandas Flüchtlingsprogramm wird mit rund 200 Millionen Dollar (rund 190 Millionen Euro) jährlich von den UN unterstützt. Durch den starken Zustrom aus dem Südsudan im vergangenen Jahr musste das Welternährungsprogramm (WFP) die Lebensmittelrationen für jene verkürzen, die bereits seit über einem Jahr im Land sind.

Die wachsende finanzielle Belastung stärkt auch Kritikern den Rücken. Sie werfen Flüchtlingen vor, Mietpreise in die Höhe zu treiben. Zudem bezeichnen sie Somalier zunehmend als Sicherheitsrisiko wegen ihrer möglicher Verbindungen zur somalischen Terrormiliz Al-Shabaab. „In diesem Land gibt es bereits Millionen Menschen in Not“, kritisiert etwa Ken Lukyamuzi von der oppositionellen konservativen Partei. Mit den Flüchtlingen sorge die Regierung für eine zusätzliche Belastung.