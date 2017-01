 Flüchtlingsprogramm zeitweilig ausgesetzt: Trump erlässt Einreisestopp für viele Muslime

Jocelynn Lujan, 6, (l) und ihre Schwester Jennifer, 8, verstehen noch nicht so genau, was passieren soll. Aber ihre Eltern schon, die die Kinder am Mittwoch auf eine Kundgebung in Albuquerque, New Mexico, mitgenommen haben. Am Freitag hat der Präsident Donald Trump einen faktischen Aufnahmestopp für Flüchtlinge erlassen und schließt Menschen aus vielen muslimischen Staaten komplett von der Einreise in die USA aus.