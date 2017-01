Nicht der erste Flugzeugabsturz

Die Kronzeugenaussagen der 77 Toppmanager des größten Baukonzerns Südamerikas, die Zavascki in den nächsten Wochen freigegeben hätte, fürchtete vor allem die Politik: Bereits jetzt sickerte durch, dass vermutlich kaum ein Politiker mit reiner Weste dastehen wird. Odebrecht hat Opposition wie Regierung, auf Landes, Länder und Gemeindeebene über Jahre großzügig geschmiert.

Zavascki war wegen seiner unbeirrbaren Entscheidungen unter der Politelite verhasst. Bei einem abgehörten Telefongespräch beschwerten sich zwei der mächtigsten Führer im Senat gegenseitig, dass Zavascki tatsächlich „unbeeinflussbar“ sei. Ein höheres Lob kann es für einen Juristen nicht geben. Doch seine Familie fürchtete schon länger, dass Zavasckis Leben bedroht sein könnte. Mitte des letzten Jahres postete sein Sohn, dass der Widerstand gegen seinen Vater beim Korruptionsprozess zunehmen würde. „Wenn einem unserer Familie etwas passiert“, schrieb er orakelhaft in einem später gelöschten Beitrag, „wisst ihr, wo Ihr suchen müsst….“

Nun wollen die Behörden unter dem Druck der Öffentlichkeit so schnell wie möglich klären, wie es zum Absturz kommen konnte. In Paraty zwischen Rio und São Paulo gelegen, ging zum Zeitpunkt des Landungsanflugs ein heftiges Tropengewitter runter. Auch sind Flugabstürze prominenter Manager und Politiker in Brasilien nicht gerade selten: Mit Eduardo Campos stürzte einer der aussichtsreichsten Präsidentschaftskandidaten im Wahlkampf 2014 tödlich ab. Der Topmanager aus der Erzbranche Roger Agnelli starb letzten Jahr mit seiner Familie in seinem Privatjet.

Inzwischen wird bereits um die Nachfolgefrage Zavasckis gerungen: Einerseits hätte der Präsident Michel Temer die Vorschlagrecht für einen neuen Richter, der dann auch die Rolle Zavasckis übernehmen würde im Korruptionsskandal. Da jedoch Temer und sein ganzes Kabinett vermutlich tief im Korruptionsskandal verstrickt sind, würde die Ernennung eines regierungsfreundlichen Juristen in der Öffentlichkeit als ein Affront gewertet. Die Regierung Temer ist bereits jetzt höchst unbeliebt.

Die Alternative wäre, dass Cármen Lúcia, die die bisher unabhängig auftretende Präsidentin des Obersten Gerichtshofes, die Zuständigkeit für den Korruptionsskandal unter den Kollegen auslost. Kein Zweifel: In Brasiliens Politik sind die Sommerferien nun abrupt beendet. Trotz Kongressferien ist die Nachfrage nach Flügen in die Hauptstadt Brasilia aus dem ganzen Land nun plötzlich steil angezogen.