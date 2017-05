Ziel des Terrors

Hollande aber weigert sich. Und zahlt einen hohen Preis: Die Interpretation der Linken gewinnt die Lufthoheit über den Stammtischen, Hollande gilt als Umfaller. Von nun an versucht der linke Flügel der Sozialisten, in der Nationalversammlung jede Reform Hollandes zu verhindern. Der Präsident wird zur lahmen Ente.

In ein paar Jahren dürfte das Urteil über Hollande gnädiger ausfallen. Nicht alles hat er falsch gemacht. In Europa ist seine wichtigste Leistung, dass er gemeinsam mit Angela Merkel die Griechenland-Krise und damit auch die Eurokrise meisterte.

Abschiedsbesuch in Berlin Die außenpolitische Zusammenarbeit zwischen Hollande und Merkel ist außergewöhnlich. (Foto: dpa)

In der Außenpolitik haben die beiden zu einer bemerkenswert engen Partnerschaft gefunden: Seit Putin Merkel 2013 in einem Telefonat belog, bemühten sie sich gemeinsam um eine Lösung der Ukraine-Krise. Die ist noch immer nicht gefunden, aber wenigstens haben Frankreich und Deutschland gemeinsam verhindert, dass in der Ukraine ein heißer Krieg mit russischer Beteiligung ausbricht, wenige Kilometer von der EU-Außengrenze entfernt. Europa bedeutet Frieden – das Gründungsthema der EU ist aktueller denn je, auch dank der Kooperation von Berlin und Paris.

Am 11. Januar 2013 entscheidet der innenpolitische Zauderer Hollande sehr schnell und energisch, den Vormarsch der Dschihadisten auf die Hauptstadt von Mali zu stoppen. Er schickt französische Soldaten, den Aufbau eines neuen Kalifats verhindern. Merkel versteht, wie wichtig das für die Sicherheit Europas ist. Sie sagt Unterstützung zu. Das Vertrauen zwischen den beiden Führern wächst. Von nun an duzen sie sich.

Am 7. Januar 2015 attackieren zwei islamistische Terroristen die Redaktion der Wochenzeitung Charlie Hebdo und richten ein Blutbad an. Frankreichs Hauptstadt ist schockiert. Hollande gelingt es, der Nation Mut zuzusprechen, er ruft Staats- und Regierungschefs aus aller Welt zusammen. Merkel ist die erste, die fragt: „Soll ich nach Paris kommen?“ Ein spontaner Beistand in der Not, den ein Staatschef nicht vergisst. Auch nach den Anschlägen vom 13. November 2015 schafft es der oft geschmähte Präsident, der verunsicherten Nation Halt zu geben. Tagelang eilt er fast ohne Schlaf von einer Trauerfeier zur nächsten, leitet die Jagd auf die Täter, gibt den Bürgern das Gefühl: Der Staat verteidigt sich. Ende 2015 erreicht Hollande seinen vielleicht größten internationalen Erfolg: Die Pariser Klimakonferenz endet mit einer Einigung. Die USA und China sind mit an Bord.

In der Wirtschaftspolitik fehlte ihm diese Entschlossenheit. Zwar führt er Entlastungen für Unternehmen ein, gleicht damit aber nur den „Steuerhammer“ aus, mit dem er 2012 und 2013 den Haushalt sanieren musste. Er zögert, eine Arbeitsmarktreform anzugehen, obwohl solche Reformen früh angegangen werden müssen, damit sie ihre Wirkungen rechtzeitig entfalten. Als er es dann doch tut, kommt ihm sein Wirtschaftsminister abhanden: Emmanuel Macron gründet eine eigene Partei und nimmt Anlauf auf den Elysée-Palast. Bald hat er die Chance, es besser zu machen.