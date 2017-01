 Frank-Walter Steinmeier: Europa muss mehr für äußere Sicherheit tun

Frank-Walter Steinmeier Es werde „nicht durchzuhalten sein“, dass sich die Europäer dabei weiterhin ausschließlich auf die Nato verlassen, sagt der Bundesaußenminister. (Foto: dpa)

BerlinDie Europäische Union muss sich nach Ansicht von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier stärker in eigener Verantwortung um ihre äußere Sicherheit kümmern. Es werde „nicht durchzuhalten sein“, dass sich die Europäer dabei weiterhin ausschließlich auf die Nato verlassen, sagte er am Dienstag bei einer Diskussionsveranstaltung in Berlin. Die Bemühungen um eine Stärkung der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik hätten bei den letzten Außenministertreffen „etwas Elan bekommen“, sagte der SPD-Politiker. Er hoffe, dass es bis zum Sondergipfel in Rom zum 60-jährigen Bestehen der EU Ende März Ergebnisse geben werde.

Der künftige US-Präsident Donald Trump drängt die europäischen Bündnispartner in der Nato, mehr Geld für Verteidigung auszugeben. Steinmeier betonte, dass sich die EU unabhängig davon besser um ihre Sicherheit kümmern müsse.