 Frankreich: Champagner-Hersteller will Präsident werden

Bislang hat sich Pierre-Emmanuel Taittinger nicht als Politiker profiliert. Trotzdem ist sich der Chef des Champagner-Hauses sicher, dass er in neun Monaten auf dem Platz des französischen Präsidenten sitzen wird.

„Die Mehrheit der Franzosen wird mich unterstützen“. (Foto: AP) Pierre-Emmanuel Taittinger

LilleVom Champagnerkönig zum französischen Präsidenten – so stellt sich Pierre-Emmanuel Taittinger seine Zukunft vor. Der Chef des traditionsreichen Champagner-Hauses Taittinger aus Reims kündigte am Mittwoch in der Zeitung „L'Union“ seine Kandidatur für das Amt des Staatschefs an. „Die Mehrheit der Franzosen wird mich unterstützen und ich werde in neun Monaten Präsident der Republik sein“, sagte Taittinger.

Frankreich befinde sich im „Krieg“, sagte der Chef des Familienunternehmens, und zwar in einem ökonomischen und sozialen. Er trete für Vollbeschäftigung und eine liberale Wirtschaftsordnung ein.

Taittingers Großvater Pierre hatte das gleichnamige Champagner-Haus in den 30er Jahren gegründet und war 1973/74 Justizminister unter Präsident Georges Pompidou. Sein Enkel hat sich bisher nicht als Politiker profiliert. Für seine Kandidatur für die Wahl im Frühjahr 2017 müsste er mindestens 500 Mitglieder gewählter Körperschaften als Unterstützer gewinnen.