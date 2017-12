Der migrationspolitische Umgangston wird rauer

Gerard Collomb Der französische Innenminister will härter gegen illegale Migration vorgehen. (Foto: AFP)

Im Juli hatte Macron in einer Rede vor Neubürgern angekündigt, er wolle bis Ende 2017 keine Menschen mehr „in den Straßen und in den Wäldern“ sehen. „Ich will überall Notunterkünfte“, sagte der Präsident. Während diese Worte Humanität suggerierten, hatte es die unterschwellige Botschaft in sich: Macron machte deutlich, dass er keine Wirtschaftsmigranten in Frankreich haben will und Menschen ohne Aussicht auf Asyl abschieben oder am besten gar nicht erst im Land sehen will.

Sein mehrgleisiger Ansatz reicht bis nach Afrika, wo Frankreich im Tschad und in Niger Zentren eingerichtet hat. Dort entscheiden Beamte vorab, wer eine Chance auf die Gewährung von Asyl hat. Mögliche Wirtschaftsflüchtlinge werden direkt aussortiert.

Im Inland wies Innenminister Gerard Collomb die Präfekturen im November an, gegen illegale Einwanderung vorzugehen, wie die Tageszeitung „Le Monde“ berichtete. Die Behörden sollten abgelehnte Asylbewerber rasch abschieben und binnen Wochen ihre Ergebnisse nach Paris melden.

Eine Reihe neuer Anordnungen ließ im Dezember die Alarmglocken schrillen. Collomb forderte die Regionalbehörden auf, mit „mobilen Teams“ Personen in Notunterkünften zu kontrollieren. Die Behausungen gelten in Frankreich als Fundament der Fürsorge für Bedürftige und wurden lange als unantastbar angesehen, selbst von den Sicherheitsbehörden.

Der Akzent auf der Sicherheit im Umgang mit Migranten hat selbst Macron-Anhänger entsetzt. Als Novum scherte in der vergangenen Woche eine Abgeordnete von Macrons junger Partei „En Marche“ mit kritischen Bemerkungen zum neuen Kurs in der Einwanderungspolitik aus. „Nicht alle Ausländer in Frankreich sind Terroristen“, sagte die Parlamentarierin Sonia Krimi unter dem Beifall der Opposition. „Nicht alle Ausländer in Frankreich sind unanständige Sozialhilfebetrüger.“ Marine Le Pen, die bei der Wahl Macron unterlegen war, dagegen feiert die neue Linie der Regierung als „politischen Sieg“ für ihre rechtsextreme Partei Front National.

Der staatliche Beauftragte für Bürgerrechte, Jacques Toubon, warnt, die Regierung wolle mehr und schnellere Abschiebungen. Doch die „Situation schutzbedürftiger Menschen wird nicht berücksichtigt“, sagte er im Radiosender France-Inter. Als Reaktion auf die Kritik kündigte Premierminister Edouard Philippe Beratungen mit Bürgermeistern, Abgeordneten und Hilfsorganisationen an, die am 11. Januar beginnen sollen.

Vor Ort bemühen sich die Behörden indes demonstrativ, den Anweisungen des Präsidenten Folge zu leisten. Im nordfranzösischen Département Pas-de-Calais wurde in der vergangenen Woche ein Flüchtlingslager geräumt, in dem etwa 40 afghanische Migranten lebten. In weiteres wurde in Macon im Osten des Landes evakuiert. Drei Tage vor Heiligabend machten die Behörden am Seine-Ufer in Paris ein Lager dem Erdboden gleich und brachten 131 Flüchtlinge in Notunterkünften unter.

Patrick Weil, einer der führenden französischen Migrationsexperten, wirft Macron vor, „tagsüber über Menschenrechte und Flüchtlinge zu twittern und abends entgegengesetzte Anweisungen zu geben“. Der Kurs des Präsidenten sei „der extremste seit dem Krieg“, sagte Weil im Fernsehsender BFM-TV: Macron verkaufe seine Politik zwar „mit einem Lächeln, mit Bonbons, aber in der Praxis ist sie ein Dolch“.