Frankreich Ex-Präsident Sarkozy muss wegen Korruptionsverdacht vor Gericht

Für den ehemaligen französischen Präsidenten Sarkozy wird es eng. Seit heute steht fest, er muss sich wegen Korruption vor Gericht verantworten.

Nicolas Sarkozy soll Geld vom libyschen Machthaber Gaddafi angenommen haben. (Foto: Reuters) Nicolas Sarkozy

ParisSelbst Sarkozy-Kennern fällt es mittlerweile schwer, sich in der Vielzahl der Affären zurechtzufinden, die der frühere französische Staatspräsident hinter sich her schleppt. Der französische Volksmund spricht in diesem Falle von „casserolles“, Töpfen und Pfannen, und am Donnerstag hat es erneut gescheppert im Hause Speedy Sarko: Zwei Richter beschlossen, dass er wegen Korruption und missbräuchlicher Einflussnahme vor Gericht gestellt werden soll. Sarkozy kann gegen diese Entscheidung noch Einspruch einlegen, doch gelten seine Aussichten in Paris in diesem Falle als sehr begrenzt.

Hintergrund der richterlichen Anordnung ist in diesem Falle nicht der Vorwurf, Sarkozy habe sich seinen Wahlkampf 2007 vom früheren libyschen Diktator Muammar al-Gaddafi finanzieren lassen. Wegen dieses Vorganges war Sarkozy in der vergangenen Woche zwei Tage lang von der Polizei verhört worden und sieht nun einer weiteren Anklage entgegen.

Aber die Verfügung vom Donnerstag hängt mit dem Fall Libyen zusammen. 2014 stellten die Untersuchungsrichter, die im Falle Libyen ermitteln, fest, dass Sarkozy und sein Anwalt Thierry Herzog auf andere Mobiltelefone ausgewichen waren, da sie vermuteten abgehört zu werden. Die Vermutung war richtig, doch wussten die beiden nicht, dass auch ihre Gespräche auf den neuen Handys von den Richtern mitgehört wurden. Nicolas Sarkozy hatte sich das Pseudonym Paul Bismuth zugelegt. Bismuth plauderte mit Herzog über einen dritten Skandal, die Affäre Bettoncourt. Beide kamen auf die Idee, dass sie wertvolle Informationen von einem Richter bekommen könnten, der Ihnen bekannt war.

Diesem Mann soll Sarkozy einen attraktiven Posten in Monaco versprochen haben, falls er ihm zweckdienliche Informationen über die Untersuchungen der Justiz beschaffe. Die Anklage wirft Sarkozy deshalb vor, Herzog und er hätten „wie raffinierte Verbrecher“ gehandelt.

Nach der Vernehmung im Falle Libyen war Sarkozy sofort zur besten Sendezeit in die Fernsehnachrichten gegangen und hatte seine große Sorge zum Ausdruck gebracht – nicht über seine eigene Zukunft, sondern über die Frankreichs. Die Justiz habe gegen ihn nichts in der Hand, trotzdem werde er drangsaliert, dass stelle dem Rechtsstaat kein gutes Zeugnis aus, warf der Ex-Präsident sich in die Brust. Die Medien sprachen anschließend von der „Rückkehr der Sarko-Show“. Der Politiker, der keinen politischen Posten mehr hat, aber immer noch eine wichtige Rolle als graue Eminenz im konservativen Lager spielt, lieferte in der Tat eine eindrucksvolle Vorstellung ab. Mit Vibrato in der Stimme sagte er im TV-Studio: „Ich verfolge keine politische Karriere mehr, aber mein Engagement für Frankreich, das wird nie enden.“

Ob es den früheren Präsidenten nun wieder in ein Fernsehstudio zieht, war am Donnerstagabend noch nicht bekannt.