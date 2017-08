Anti-Terror-Operation „Sentinelle“ Französischen Medienberichten zufolge sollen die betroffenen Soldaten Teil der Anti-Terror-Operation sein. Die Organisation patrouilliert in vielen französischen Städten. (Foto: AFP; Files; Francois Guillot)

ParisEin Fahrzeug ist in einem Vorort von Paris in eine Gruppe Soldaten gefahren. Zwei Menschen seien in Levallois-Perret schwer verletzt worden, vier weitere leicht, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Der Fahrer sei geflohen.

Es gebe keinen Zweifel, dass die Tat absichtlich begangen worden sei, sagte am Mittwoch der Bürgermeister von Levallois-Perret, Patrick Balkany, dem französischen Fernsehsender BFM TV. Ein BMW sei in die Gruppe Soldaten gefahren.

Laut französischen Medienberichten sollen die betroffenen Militärs Teil der Anti-Terror-Operation Sentinelle sein, die in vielen französischen Städten patrouilliert. Französische Sicherheitskräfte waren schon mehrfach Ziel von Anschlägen, im April wurde ein Polizist auf den Pariser Champs-Élysées erschossen.