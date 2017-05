Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Fast 150 Festnahmen nach Krawallen in Wahlnacht

Die Linke und Gewerkschaften sehen das kritisch. „Das Programm des neuen Präsidenten mit seinem royalen Gehabe ist bereits bekannt“, sagte der Linkspolitiker Jean-Luc Melenchon, der in der ersten Runde den vierten Platz erreicht hatte, am Sonntagabend. „Es ist ein Krieg gegen das soziale System Frankreichs und ökologisch unverantwortlich.“ Die Gewerkschaft CFDT warnte, Macron dürfe sich den Sorgen der Menschen nicht verschließen. Die radikale FO nannte die Arbeitsmarktreformen einen ersten Test für den neuen Präsidenten.

In der Wahlnacht nahm die Polizei in Paris nach Krawallen 141 Menschen fest. Sie hätten im Stadtteil Menilmontant im Nordosten Gegenstände auf Polizisten geworfen und Sachen beschädigt. Die Menge habe gegen Macron und Le Pen protestiert.

Macron hat die Stichwahl mit 66 Prozent gegen Le Pen (34 Prozent) gewonnen. Allerdings gingen 25 Prozent der Wahlberechtigten gar nicht zur Abstimmung. Mehr als elf Prozent der Wähler wählten zudem ungültig. Diese hohen Zahlen weisen auf großen Frust und tiefe Enttäuschung in der Bevölkerung.

„Ich bin mir der Wut, des Zweifels und der Angst bewusst, die die Franzosen zum Ausdruck gebracht haben“, sagte Macron am Sonntagabend. Er werde daran arbeiten, „Europa und seine Völker“ wieder zu versöhnen. Er unterschätze nicht die wirtschaftlichen Schwierigkeiten Frankreichs. Er werde seine ganze Kraft darauf verwenden, sich des Vertrauens der Franzosen würdig zu erweisen.

Bereits am 11. und 18. Juni steht die Parlamentswahl an, bei der Macron eine eigene Mehrheit erringen will. Obwohl seine Bewegung En Marche erst vor einem Jahr gegründet wurde, könnte das gelingen. Der jüngsten Opinionway-Umfrage zufolge könnten Kandidaten von En Marche 249 bis 286 Sitze holen. Die Konservativen wären mit 200 bis 210 Sitzen zweitstärkste Kraft. Wegen des Mehrheitswahlrechts dürften Sozialisten und Front National keine Rolle spielen.