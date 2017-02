 Frankreich: Fillon soll Kandidatur für Präsidentenamt fallen lassen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Francois Fillon Der französische Präsidentschaftskandidat steht unter Druck. (Foto: dpa)

ParisDie Mehrheit der Franzosen hat sich einer Umfrage zufolge dafür ausgesprochen, dass der unter Druck geratene Konservative Francois Fillon seine Kandidatur für das Präsidentenamt aufgeben soll. Dies forderten 69 Prozent der Befragten in der am Donnerstag veröffentlichten Erhebung von Harris Interactive.

Als Ersatzkandidat für Fillon sieht die Mehrheit der Umfrageteilnehmer Alain Juppe. Die beiden Ex-Ministerpräsidenten Fillon und Juppe waren in der Stichwahl um die Kandidatur der Konservativen gegeneinander angetreten. Fillon hatte das Rennen gewonnen.

Fillon wird vorgeworfen, als Abgeordneter seine Ehefrau zum Schein als Assistentin angestellt und so Hunderttausende Euro in die Familienkasse geschleust zu haben. Fillon galt bis zu den Anschuldigungen als klarer Favorit für den Einzug in den Elysee-Palast.