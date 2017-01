Theresa May Die britische Premierministerin Theresa May wird am Mittwoch eine Grundsatzrede zum EU-Ausstieg halten. (Foto: dpa)

ParisFrankreich hat das Vorgehen Großbritanniens beim Brexit kritisiert. Die Regierung in London sei das Vorhaben EU-Austritt ohne ausreichende Vorbereitung angegangen, sagte Finanzminister Michel Sapin am Dienstag: „Niemand war bereit.“ Jetzt verlege sich die Regierung in London aufs „Improvisieren“. Dies zeige, wie „hilflos“ die britische Führung in einer Situation agiere, die Teile der Regierung so nicht gewollt hätten.

Die britische Premierministerin Theresa May wird sich am Dienstag in einer Grundsatzrede zum angestrebten Vorgehen für den geplanten EU-Ausstieg äußern. Laut Redetext wird sie sich dabei zum Austritt aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion bekennen.

Bislang hat May kaum etwas dazu gesagt, welches Abkommen sie mit der EU anstrebt. Das Problem für Großbritannien ist, dass die EU als Gegenleistung für den vollen Zugang zum gemeinsamen Markt auf die in der Europäischen Union geltenden Personenfreizügigkeit pocht. Die Beschränkung der Einwanderung war aber für viele Briten der Hauptgrund, in dem im Juni 2016 abgehaltenen Referendum für den Brexit zu stimmen.