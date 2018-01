Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Emmanuel Macron Der französische Präsident hat seine Agenda festgelegt. (Foto: dpa)

ParisDer französische Präsident Emmanuel Macron hat seine Minister aufgefordert, geplante Wirtschafts-, Sicherheits- und Einwanderungsreformen zum Jahresstart zügig auf den Weg zu bringen. Die Regierung habe eine Menge vor sich, sagte Premierminister Édouard Philippe am Mittwoch nach der ersten Sitzung von Macrons Kabinett in diesem Jahr.

Ganz oben auf der Agenda für die erste Jahreshälfte steht ein Gesetzesentwurf, um die hohe Arbeitslosigkeit in Frankreich mit Hilfe von besseren Ausbildungsangeboten für Arbeitslose sowie Strafmaßnahmen zu senken. Macrons Regierung plant auch eine strategische Überprüfung der Streitkräfte. Eine Gesetzesvorlage soll dafür sorgen, dass die Regierung die Einwanderung besser in den Griff bekommt. Auch Maßnahmen gegen Gewalt gegen Frauen sind in Planung.