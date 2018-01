 Frankreich: Steuerbetrüger sollen an den Pranger gestellt werden

In Frankreich könnten die Namen von Steuerbetrügern bald öffentlich einsehbar sein. Das hat Ministerpräsident Edouard Philippe am Mittwoch im Parlament angekündigt.

Der französische Ministerpräsident kündigt einen Pranger für Steuerbetrüger an. (Foto: AFP) Edouard Philippe

ParisDie französische Regierung will die schlimmsten Steuerbetrüger an den Pranger stellen. „Die Franzosen müssen bei schweren Vergehen wissen, wer versucht, seinen legitimen Steuerverpflichtungen zu entkommen”, sagte Ministerpräsident Edouard Philippe am Mittwoch während einer Fragestunde im Parlament. Als weitere Maßnahmen sollen unter anderem Steuerberater bestraft werden, die ihren Kunden bei Gesetzesverstößen helfen. Die strengen Maßnahmen seien insbesondere deswegen nötig, weil die Steuern für Unternehmen und Privatpersonen sinken sollten, erklärte Philippe.

Die Regierung in Paris hatte im vergangenen Jahr damit begonnen, die Namen von Unternehmen zu veröffentlichen, die Vorgaben zur Gleichbehandlung von Mann und Frau nicht erfüllen. Damit löste Präsident Emmanuel Macron ein Wahlversprechen ein.