 Frankreich: Terrorverdächtige planten Anschlag vor Wahl

Frankreich Das Land hat Angst vor Anschlägen zur französischen Präsidentenwahl. 50.000 Polizisten und Gendarmen sollen die Wahl sicherer machen. (Foto: dpa)

ParisZwei in Südfrankreich festgenommene Terrorverdächtige haben nach den Worten von Innenminister Matthias Fekl einen Anschlag unmittelbar vor der Präsidentenwahl geplant. Es handele sich um „radikalisierte Männer“ – diese Formulierung wird in Frankreich in der Regel für Islamisten benutzt.

Fekl sagte am Dienstag in Paris bei einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz, am Festnahmeort Marseille gebe es Durchsuchungen. Nähere Angaben machte er mit Hinweis auf Anti-Terrorermittlungen nicht.

Die festgenommenen Männer seien 1987 und 1993 geboren, genaue Geburtsdaten teilte er nicht mit. Zur Absicherung der Präsidentenwahl an diesem Sonntag werden über 50.000 Polizisten und Gendarmen eingesetzt.