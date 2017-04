 Frankreich: Tote bei Schießerei auf Champs-Élysées in Paris

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

ParisIn Paris hat sich Polizeikreisen zufolge am Donnerstagabend eine tödliche Schießerei ereignet. Dabei sei ein Polizist ums Leben gekommen und ein weiterer verletzt worden, sagte ein Insider. Auch der Angreifer sei getötet worden. Der Zwischenfall ereignete sich demnach auf dem Boulevard Champs-Elysees. Die französischen Behörden sind in höchster Alarmbereitschaft, weil am Sonntag die erste Runde der Präsidentenwahl stattfindet. Sie soll von Zehntausenden Polizisten und Soldaten gesichert werden.

Mehr in Kürze.