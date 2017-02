 Frankreich: Vier Festnahmen wegen Anschlagsplanung

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Vier Verdächtige verhaftet Die Wohnung wurde von einer französischen Antiterroreinheit aufgesprengt. (Foto: AFP)

ParisIn Südfrankreich hat die Polizei vier Verdächtige festgenommen worden, die einen Anschlag geplant haben sollen. Sie seien in und um Montpellier gefasst worden, hieß es am Freitag in Polizei- und Justizkreisen. Unter den Festgenommenen seien ein 22-Jähriger und dessen 16-jährige Freundin.

Beide hätten Verbindungen zum radikalen Islam. In ihrer Wohnung seien Sprengstoff und anderes Material zum Bau von Bomben gefunden worden. In Frankreich gelten nach einer Reihe von islamistischen Anschlägen die höchste Alarmstufe und der Ausnahmezustand. Seit Anfang 2015 wurden mehr als 230 Menschen bei Attentaten getötet.