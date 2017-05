Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Le Pen umwirbt Mélenchon-Wähler

Auf die Frage des Interviewers, ob er manchmal zweifele, sagte Macron ohne Zögern: „Ja, der Zweifel gehört als Ergänzung zur Entschlossenheit. Wer nicht zweifelt, wird gefährlich.“ Völlig anders als Le Pen antwortete Macron auf die identische Frage, ob er sicher sei, zu gewinnen: „Kein Kampf ist jemals vorab gewonnen, ich selber bin der lebende Beweis dafür, wie schnell die Dinge sich ändern können, niemand hat vor Monaten damit gerechnet, dass ich in der ersten Runde an erster Stelle liegen würde.“ Er wolle „gewinnen, aber das französische Volk entscheidet, niemand schreibt die Geschichte für das Volk.“

Auch Macron hat am Wochenende neue Unterstützung erfahren. Der frühere Premierminister Alain Juppé, Bürgermeister von Bordeaux, rief dringend dazu auf, Macron zu wählen, um zu verhindern, dass „die Rechtsextremen in Frankreich an die Macht kommen.“ Ähnlich emphatisch rief der Zentrumspolitiker und frühere Minister (unter Nicolas Sarkozy) Jean-Louis Borloo zur Wahl von Macron auf.

„Ich verstehe die Passivität vieler Konservativer nicht. Der Front National hatte es von Anfang an darauf angelegt, die Konservativen zu liquidieren. Wer da noch zweifelt, leidet offenbar unter dem Stockholm Syndrom“, erregte sich Borloo. Alles müsse dafür getan werden, um den Sieg von Le Pen zu verhindern, der „absolut möglich“ sei. Für Macron spricht in seinen Augen, dass dieser „jung und entschlossen ist und keine Tabus kennt“.

Mitentscheidend für den Ausgang der Wahl dürfte sein, wie sich die rund 20 Prozent der Wähler verhalten werden, die im ersten Wahlgang für den Linksaußen Jean-Luc Mélenchon gestimmt haben. Der weigert sich, einen Aufruf für Macron abzugeben. Am Sonntag sagte er gar, Le Pen versuche, seinen Anhängern entgegenzukommen.

Le Pen nutzt das aus, um die Wähler Mélenchons zu umwerben. Am Wochenende sprach sie von den „linken und rechten Patrioten“, die sie zusammenführen wolle. Zweifelhaft ist allerdings nicht nur, ob ihr die Verschmelzung der Extreme in großem Umfang gelingen wird. Der offene Appell an beide Enden des politischen Spektrums dürfte auch dazu führen, dass sich konservative und liberale Wähler eher abgeschreckt fühlen.