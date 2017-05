 Frankreich-Wahl: Macron verspricht Ethik-Gesetz

Emmanuel Macron Neben seinem geplanten Ethik-Gesetz wirbt Macron mit einer parlamentarischen Mehrheit, um nötige Schritte gegen die wirtschaftlich schlechte Lage Frankreichs zu unternehmen. (Foto: AFP)

ParisDer sozialliberale französische Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron hat für den Fall seiner Wahl ein Ethik-Gesetz versprochen, das Interessenskonflikte und Vetternwirtschaft bei Amtsträgern verhindern soll. Macron sagte auch, er könnte eine parlamentarische Mehrheit bekommen, um diese Maßnahme und andere zu verabschieden, die Frankreich benötige, um sich aus der wirtschaftlichen Misere zu ziehen. Im Juni finden in Frankreich Parlamentswahlen statt.

Kandidaten der beiden Hauptparteien, der Sozialisten und der Republikaner, schafften es erstmals in der jüngeren Geschichte Frankreichs nicht in die Stichwahl für die Präsidentschaft am Sonntag. Macron hatte vor rund einem Jahr seine eigene politische Bewegung begonnen und Unterstützung aus beiden Lagern bekommen. Er sagte am Dienstag, Kandidaten müssten aus ihren Parteien austreten, um für seine Bewegung zu kandidieren.

Unterdessen räumten Sprecher der rechten Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen ein, dass diese eine Rede gehalten hatte, in der sie rund 90 Sekunden einer Ansprache des ehemaligen Kandidaten François Fillon kopierte. Drei Sprecher stellten die Auszüge, die Wort für Wort von Fillon kopiert wurden, als Wink an den Ex-Kandidaten der Republikaner und dessen Unterstützer dar. „Ich glaube, dass wir mit einem Teil der Rechten die exakt gleiche Vision zur nationalen Identität und Unabhängigkeit haben“, sagte der Vizepräsident der rechtsextremen Partei Front National, Louis Aliot, am Dienstag im Fernsehsender LCI.

Fillon hatte die Rede, in der er Frankreich und die Tugenden des Landes lobte, am 15. April gehalten. Am Montag folgte Le Pens Ansprache. Fillon hat seine Anhänger aufgerufen, Le Pens Rivalen Macron zu unterstützen.