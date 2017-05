„Wer nicht zweifelt, wird gefährlich“

Am Sonntagabend gab es bereits einen kleinen Vorgeschmack darauf: Der staatliche Sender France 2 strahlte 15-minütige Interviews mit beiden Kandidaten aus. Sie zeigten sich als Politiker von sehr unterschiedlichem Format. Macron wirkte ruhig, seriös. Im Wahlkampf hat der 39-Jährige erstaunlich an politischer Reife und Überzeugungskraft gewonnen. Le Pen war angriffslustig, sie nutzte die Sendezeit geschickt, um ihre einschlägig bekannten Stichworte immer wieder unterzubringen. Sie wirkte aber insgesamt eher wie ein Generalsekretär als wie eine Persönlichkeit, der man die Führung eines großen Landes anvertrauen möchte.

Ihre Kernbotschaften sind Formeln, die sie in Sätze fasst wie „Ich stehe als freie Frau vor den Franzosen und verteidige mein Vaterland“ oder „Ich habe eine Mission, die über mich hinaus geht, ich will dem Land seine Souveränität zurückgeben.“ In Bausch und Bogen machte sie „die Gewerkschaften, die Unternehmerverbände, Unternehmer, Professoren, die ganze Oligarchie“ zu Unterstützern ihres Gegners Macron. Sie selber dagegen gehöre „zum Volk, ich bin in seiner Mitte und will es verteidigen“.

Sichtlich perplex reagierte sie, als der Interviewer sie fragte, wieso sie sich selber nicht zu den Eliten zähle, schließlich habe sie von ihrem Vater die Führung des Front National übernommen. „Ich bin nicht die Erbin“, sagte sie wahrheitswidrig. Nur dem entschiedenen Eingreifen ihres Vaters auf einem Parteitag im Jahre 2010 verdankt sie, dass sie gegen einen starken Kandidaten zur Vorsitzenden gewählt wurde. Anschließend korrigierte sie sich selber und sagte: „Ja, es gibt eine Abstammung, aber ich habe definitiv mit meinem Vater gebrochen.“ Der allerdings finanziert ihren Wahlkampf. Doch Le Pen gab sich sehr zuversichtlich: „Ich werde gewinnen, das Volk wird gewinnen.“

Die Gründe für das starke Abschneiden der Extremen Sündenbock Brüssel Für die EU-Feindin Le Pen ist die Sache klar. Neben der „massiven Einwanderung“ sind auch die „Technokraten“ aus Brüssel schuld an Frankreichs Problemen. Nur ein wenig freundlicher schaut Mélenchon auf Brüssel. Er stört sich an den Sparvorgaben und wollte deshalb die europäischen Verträge neu verhandeln. Und wie anderswo in Europa widerstehen auch Politiker etablierter Parteien nicht immer der Versuchung, unangenehme Entwicklungen der Einfachheit halber der EU anzulasten.

Wirtschaftsflaute Die hohe Arbeitslosenquote von 10 Prozent ist eines der größten Probleme Frankreichs. Bei jungen Leuten liegt die Quote sogar bei 23,6 Prozent. Die Konjunktur schwächelt. Soziale Ungleichheit treibt vor allem Mélenchons Anhänger und die Unterstützer des abgeschlagenen Sozialisten Benoît Hamon um.

Enttäuschung über die Parteien der Mitte Sozialisten und Konservative, die sich bislang im Élyséepalast die Klinke in die Hand gaben, haben die Wähler abgestraft wie nie zuvor. Beide sind in der Stichwahl nicht dabei. Das dürfte auch als Rechnung für den als schwach geltenden, scheidenden Präsidenten François Hollande zu verstehen sein. Verachtung für den selbsterklärten konservativen Saubermann François Fillon, der dann aber teure Anzüge annahm und seine Frau scheinbeschäftigt haben soll, dürfte auch eine Rolle gespielt haben.

Frust über Eliten Le Pens scharfe Attacken auf „die Kaste“ fallen in Frankreich vielleicht auch deshalb auf fruchtbaren Boden, weil das System der Elitehochschulen lebenslange Seilschaften fördert. Zahlreiche Politik- und Wirtschaftsführer kommen etwa von der Verwaltungshochschule ENA - bis hin zu Staatschef Hollande.

Das folgende Interview mit Macron verdeutlichte, das nicht nur vom Programm her Welten zwischen den beiden Kandidaten liegen: die eine stanzt Formeln, der andere versucht, zu erklären. Seine Gegnerin nannte Macron die „Erbin des politischen Systems und ihres Vaters“, während er die politische Erneuerung verkörpere.

In Frankreich gebe es „viel Optimismus, den Willen voranzugehen, bei einer Menge von Franzosen aber auch das Gefühl, verlassen und hilflos zu sein“. Le Pen versuche, von der Wut vieler Franzosen zu profitieren, er aber glaube nicht, dass sich die Probleme „durch Hass, durch noch mehr Spaltung, durch den Rückzug aus Europa“ lösen lassen.

Auf die Frage, was ihn zum Präsidenten qualifiziere, sagte er: „Meine Entschlossenheit“. Er sehe sich weder als ein französischer Obama noch als das Äquivalent zu Hillary Clinton. Frankreich sei anders, außerdem habe Clinton „seit Jahrzehnten zum Parteiensystem gehört“. Das aber sei in Frankreich gerade im Umbruch. Ein Präsident müsse die Fähigkeit haben, in langen Fristen zu denken, einen politischen Kurs vorzugeben und den zu halten, ohne sich vom Willen des Volkes zu entfernen.