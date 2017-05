Emmanuel Macron an der Wahlurne Der sozialliberale Politiker wird ersten Hochrechnungen zufolge neuer französischer Präsident. (Foto: AFP)

Frankreich stimmte ab – und ganz Europa fieberte mit: In der Endrunde der Präsidentenwahl standen sich die Rechtspopulistin Marine Le Pen und der sozialliberale Senkrechtstarter Emmanuel Macron gegenüber. Die Wahllokale haben seit 20 Uhr geschlossen – und offenbar gibt es einen eindeutigen Sieger.

+++ Macrons erste Äußerung nach der Wahl +++

Emmanuel Macron hat seinen klaren Sieg als neues Kapitel in der Geschichte Frankreichs gewertet. Es werde eine neue Seite aufgeschlagen, „die der Hoffnung und des wiedergefundenen Vertrauens“, sagte der linksliberale Politiker der französischen Nachrichtenagentur AFP.

+++ Ökonom Fratzscher: „Herausforderungen wie für Schröder“ +++

Macron gegen Le Pen – es war auch die Wahl zwischen zwei Wirtschaftsideen. Ökonom Marcel Fratzscher sagte nach den ersten Prognose: „Mit Emmanuel Macron hat Frankreich nun einen Präsidenten, der die besten Voraussetzungen mitbringt, um die Wirtschaft Frankreichs zu erneuern und Europa zu reformieren“, so der DIW-Präsident. „Macron steht vor ähnlich großen Herausforderungen wie Gerhard Schröder als Bundeskanzler vor 15 Jahren. Er muss harte Wirtschaftsreformen anstoßen und einen Mentalitätswandel herbeiführen, aber auch über 40 Prozent der Wählerinnen und Wähler mitnehmen, die in der ersten Wahlrunde für links- oder rechtsextreme Kandidaten gestimmt haben und alle die, die sich enthalten haben.“

Das wirtschaftspolitische Programm von Emmanuel Macron Steuern Die Unternehmenssteuer soll von derzeit 33 auf 25 Prozent gesenkt werden. Die Steuergutschrift für Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (CICE) soll umgewandelt werden in eine dauerhafte Entlastung für Arbeitnehmer mit niedrigen Löhnen.

Arbeitszeit An der 35-Stunden-Woche soll festgehalten werden. Allerdings könnte sie flexibler geregelt werden, indem Betriebe über die tatsächliche Arbeitszeit mit ihren Beschäftigten verhandeln.

Geringverdiener Sie sollen von bestimmten Sozialabgaben befreit werden. Dadurch könnten Niedriglohnempfänger einen zusätzlichen Monatslohn pro Jahr in ihren Taschen haben.

Investitionen Binnen fünf Jahren sollen 50 Milliarden Euro an öffentlichen Geldern investiert werden. 15 Milliarden Euro davon sollen in bessere Aus- und Weiterbildung gesteckt werden, um die Einstellungschancen von Jobsuchenden zu verbessern. Ebenfalls 15 Milliarden Euro sind geplant, um erneuerbare Energien zu fördern. Weitere Milliarden sind für die Landwirtschaft, die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung, für Infrastruktur und Gesundheitswesen geplant.

Einsparungen 60 Milliarden Euro an Einsparungen sind bei den Staatsausgaben vorgesehen, die in Frankreich traditionell hoch sind. Zehn Milliarden Euro soll der erwartete Rückgang der Arbeitslosenquote von derzeit etwa zehn auf sieben Prozent bringen, indem die Ausgaben für Arbeitslosengeld sinken. Durch eine verbesserte Effizienz soll das Gesundheitswesen zehn Milliarden einsparen, weitere 25 Milliarden Euro die Modernisierung des Staatsapparates.

Bildung In Gegenden mit niedrigem Einkommen soll die Schülerzahl auf zwölf pro Klasse begrenzt werden. Lehrer sollen als Anreiz für eine Arbeit in solchen Regionen einen Bonus von 3000 Euro pro Jahr bekommen. Mobiltelefone in Schulen sollen für Kinder bis 15 Jahren verboten werden. Alle 18-Jährigen sollen einen Kulturpass im Wert von 500 Euro erhalten, den sie beispielsweise für Kino-, Theater- und Konzertbesuche ausgeben können.

Holger Sandte, Chefvolkswirt der Nordea-Bank, sagte: „Ich rechne mit einem guten Abschneiden von En Marche! auch bei der Parlamentswahl. Macron's wirtschaftspolitischen Pläne werden Frankreich voranbringen, wenn er sie umsetzen kann. Nach fünf mehr oder weniger verlorenen Jahren darf Frankreich diese Chance nicht vergeigen, sonst werden die Extremisten noch stärker.“

+++ Außenminister Gabriel gratuliert Macron – und Frankreich +++



Liberté, Egalité, Fraternité! Das hat #Frankreich heute gewählt. Die Grande Nation war, ist und bleibt in der Mitte und im Herzen Europas. — Sigmar Gabriel (@sigmargabriel) 7. Mai 2017

+++ Le Pen gesteht Niederlage ein – und deutet Umbenennung des Front National an+++

Rechtspopulistin Marine Le Pen hat ihre Niederlage bei der Präsidentenwahl eingeräumt. Sie habe Macron angerufen, um ihm zu gratulieren, sagte die Front-National-Politikerin in Paris. Die Stichwahl habe ihre Partei als stärkste Oppositionskraft bestätigt. Für die Parlamentswahl im Juni werde sie zur Bildung einer neuen politischen Kraft aufrufen. Le Pen deutete an, dass sich ihre Partei umbenennen könnte. Die Franzosen hätten „die Patriotische und Republikanische Allianz zur ersten Oppositionskraft zum Programm des neuen Präsidenten gemacht“. Unter diesem Namen hatte die Front-National-Politikerin ihr Bündnis mit dem EU-Skeptiker Nicolas Dupont-Aignan geschlossen, der bereits im ersten Wahlgang ausgeschieden war.

+++ Merkel-Sprecher gratuliert Macron +++



Félicitations, @EmmanuelMacron. Votre victoire est une victoire pour une Europe forte et unie et pour l'amitié franco-allemande. — Steffen Seibert (@RegSprecher) 7. Mai 2017

+++ Prognosen: Klarer Sieg für Macron +++

Emmanuel Macron hat die Präsidentenwahl in Frankreich ersten Hochrechnungen zufolge klar gewonnen. Der parteiunabhängige Linksliberale holte in der Stichwahl am Sonntag demnach mindestens 65 Prozent der Stimmen. Die Kandidatin des rechtsextremen Front National, Marine Le Pen, kam auf höchstens 35 Prozent, wie Hochrechnungen mehrerer Meinungsforschungsinstitute auf Basis erster Auszählungsergebnisse ergaben.

Die Wahlbeteiligung lag Umfragen zufolge mit rund 75 Prozent deutlich unter der von 2012 mit knapp 80 Prozent. Insgesamt waren knapp 47 Millionen Franzosen aufgerufen, den Nachfolger von Präsident Francois Hollande zu bestimmen.

+++ Niedrigste Stichwahl-Beteiligung seit 1969? +++

Französische Meinungsforscher rechnen mit einer vergleichsweise niedrigen Wahlbeteiligung. Das Institut Ipsos erwartet bis zur Schließung der letzten Wahllokale um 20 Uhr eine Beteiligung von 74 Prozent, das Institut Harris Interactive geht in seiner Prognose vom Sonntagnachmittag sogar nur von 73 Prozent aus. Beides wäre die niedrigste Beteiligung an einer Präsidenten-Stichwahl in Frankreich seit 1969, als nur 64,4 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgaben. Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatten 77,8 Prozent der Wahlberechtigten abgestimmt.

+++ Wahlbeteiligung bisher vier Prozent geringer +++

Es zeichnet sich eine vergleichsweise schwache Wahlbeteiligung ab. Bis 17 Uhr gaben nach Angaben des Innenministeriums 65,3 Prozent der Wähler ihre Stimme ab – das sind vier Prozentpunkte weniger als im ersten Wahlgang vor zwei Wochen. Damals hatten im gleichen Zeitraum bereits 69,4 Prozent der Wähler teilgenommen. Der Rückgang ist sehr ungewöhnlich: In den vergangenen Jahrzehnten war die Wahlbeteiligung in der zweiten Runde stets höher ausgefallen als im ersten Wahlgang. Auch im Vergleich zu früheren Wahlen ist die Beteiligung eher schwach. Bei der Stichwahl 2012 gaben bis 17.00 Uhr rund 72 Prozent der Wähler ihre Stimme ab, 2007 sogar 75,1 Prozent.

+++ Le Pens Vater: Tochter nicht für Präsidentenamt geeignet +++



Der Vater von Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, hält seine Tochter nicht für geeignet für das französische Präsidentenamt. Sie habe Charakter, aber nötig seien auch andere Qualitäten, sagte der 88-Jährige der britischen Zeitung „The Sunday Times“. Trotzdem unterstütze er seine Tochter bei der Stichwahl am Sonntag. „Ich habe unmissverständlich dazu aufgerufen, für Marine Le Pen zu stimmen“, sagte er. Doch er sei nicht sehr enttäuscht, wenn sie verlöre. Man habe von seiner Erfahrung profitieren können. „Aber man hat mich überhaupt nicht gefragt“, klagte Le Pen. Er habe keinen Kontakt mehr zur Präsidentschaftskandidatin der Front National, seit sie 2015 erfolgreich ein Parteiausschluss-Verfahren gegen ihn durchgeführt hatte.

+++ Belgische Zeitung: Macron in Umfragen über 60 Prozent +++

Emmanuel Macron kann belgischen Medienberichten mit einem klaren Sieg rechnen. Mehr als 60 Prozent der Wähler beabsichtigten, dem 39-jährigen früheren Wirtschaftsminister ihre Stimme zu geben oder hätten dies bereits getan, berichtete die belgische Zeitung „Le Soir“ am Sonntag unter Berufung auf Umfragen vom selben Tag. „Drei verschiedenen Meinungsforschungsinstituten zufolge siegt Emmanuel Macron bei der Präsidentenwahl mit einem Ergebnis von mehr als 60 Prozent.“ Es handele sich um Umfragen vom Wahltag, aber nicht um Hochrechnungen. Wie und von welchem Institut die Umfragen durchgeführt wurden und wie viele Menschen befragt wurden, schrieb das Blatt nicht.

Der öffentlich-rechtliche belgische Sender RTBF berichtete, Macrons Stimmenanteil liege zwischen 62 und 64 Prozent. Die Nachrichtenagentur Reuters, die die Berichterstattung von „Le Soir“ aufgriff, kann diese Informationen nicht verifizieren. Nach französischem Recht dürfen aktuelle Umfragen erst um 20 Uhr veröffentlicht werden. Zur Schließung der Wahllokale werden dann die ersten Hochrechnungen verkündet.

+++ Überseegebiete sollen Macron gewählt haben +++



Emmanuel Macron liegt laut inoffiziellen Nachwahlbefragungen in Überseegebieten des Landes vorn. So komme er in Französisch-Guyana in Südamerika auf 65 Prozent, seine Konkurrentin Marine Le Pen auf 35 Prozent. Das berichtete die belgische Tageszeitung „Le Soir“ am Sonntag auf ihrer Internetseite unter Berufung auf nicht näher bezeichnete Umfragen. In Frankreich ist die Veröffentlichung von Befragungsergebnissen und Hochrechnungen bis 20 Uhr verboten.

Der als Favorit geltende, sozialliberale Macron kommt dem Bericht zufolge auf der Karibikinsel Guadeloupe auf 75,1 Prozent, auf Martinique soll er sogar 77,5 Prozent erreicht haben. Die Ergebnisse sind nicht repräsentativ, weil in vielen Überseegebieten Frankreichs traditionell eher links gewählt wird. Mehrere dieser Gebiete hatten wegen der Zeitverschiebung bereits am Samstag gewählt.