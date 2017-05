Das kommt auf Macron zu

Die nächsten Tage und Wochen werden Macron bis zum Anschlag auslasten. Am Montag tritt er offiziell vom Vorsitz seiner Bewegung „En Marche!“ zurück. Die soll in eine echte Partei umgewandelt werden, die das politische Leben mitgestalten und Kandidaten aufstellen kann. Fast den ganzen Tag will Macron sich mit seinen engsten Mitarbeitern beraten. Die Wahl des neuen Vorsitzenden wird ein wenig Aufschluss darüber geben, wen Macron zum Premierminister machen wird. Der Abgeordnete Richard Ferrand ist einer der heißen Kandidaten, doch hört man nun, er wolle eher die Partei leiten.

Am Sonntag findet die Amtsübergabe statt. Bis dahin muss Macron sich entschieden haben und auch die Namen der Minister finden. Schon während des Wahlkampfes hat er gesagt, dass er eine eher kleine Regierung will mit maximal 15 Mitgliedern. In den kommenden Tagen, bevor er das Amt antritt, muss der neue Präsident auch wichtige Entscheidungen für den Wahlkampf treffen. Wird er wirklich in allen 577 Wahlkreisen eigene Kandidaten aufstellen? Im Wahlkampf hatte er das zunächst gesagt, zuletzt allerdings nicht mehr so deutlich.

Oder wird er den Kreis öffnen für Kandidaten aus anderen Parteien, Konservative oder Sozialisten, um auf jeden Fall eine Mehrheit zu haben, die hinter ihm steht? Das wäre die bessere, zumindest sicherere Lösung als der Versuch, es ganz alleine mit „En Marche!“ zu schaffen und dann möglicherweise eine Koalition bilden zu müssen, wofür es in Frankreich keine Tradition gibt. Spätestens am 19. Mai müssen die Kandidaten benannt werden.

Macron wird voraussichtlich am kommenden Montag oder Dienstag nach Berlin fliegen. Hollande wird sich schon an diesem Montagabend mit Merkel in Berlin zum Dinner treffen. Macron hat hingegen noch in der Wahlnacht mit Angela Merkel telefoniert, die er seit fünf Jahren kennt: Er saß schon in dem Flugzeug, mit dem Hollande am Tage seiner Amtseinführung in die Bundeshauptstadt flog – mit Verspätung, denn nach einem Blitzeinschlag musste die Maschine gewechselt werden. Am 25. Mai wird er am Nato-Gipfel in Brüssel teilnehmen, am 26. und 27. Mai am G7-Treffen auf Sizilien.

Seine definitive Regierung kann er erst nach der Parlamentswahl am 11. und 18. Juni bilden, denn sie muss von der Nationalversammlung bestätigt werden. Erst nach dieser Wahl wird man wissen, ob er sein ehrgeizige Reformprogramm verwirklichen kann. Als erstes hat er vor, das Arbeitsgesetzbuch zu verändern. Damit soll den Unternehmen mehr Bewegungsspielraum verschafft werden. Viele Entscheidungen, die heute noch der Staat trifft, sollen künftig die Tarifpartner in den Unternehmen fällen, zur Not mit einer Abstimmung der Belegschaft. Macron will diese Reform noch im Sommer per Dekret durchsetzen – dafür braucht er aber vorher ein Gesetz, das ihn dazu autorisiert.

Ebenfalls zu seinen ersten Aufgaben zählt er die Verbesserung von Ausbildung und Weiterbildung. Gleichzeitig will er die Arbeitslosenversicherung in die Hände des Staates nehmen. Bislang liegt die Verantwortung bei den Sozialpartnern, die sich aber häufig zu Lasten dritter – des Steuerzahlers – einigen. Macron will den Schutz ausdehnen auf Selbständige, aber auch erreichen, dass ein Arbeitsloser nur noch zwei zumutbare Jobs ablehnen kann, ohne dass ihm die Leistungen gekürzt werden. An die Reform der Rente will er sich erst später machen, sie soll Anfang 2018 vom Parlament abgestimmt werden. In Kraft treten wird sie dann erst schrittweise.

Hauptbestandteil der Reform ist, dass 40 verschiedene Systeme, die teils sehr vorteilhafte Sonderregelungen enthalten, zu einem einheitlichen zusammengelegt werden. „Jeder eingezahlte Euro wird künftig gleich viel wert sein“, hat Macron versprochen – aber auch zugesagt, dass niemand, der nur noch fünf Jahre vom Ruhestand entfernt ist, von der Reform betroffen sein wird.