„Meist profitiert die Rechte oder extreme Rechte und nicht die Linke“

Umfragen bestätigen, wie heikel das Thema kurz vor der Wahl ist. Denn danach punktet Macron besonders bei den Themen Wirtschaft, International und Bildung, Marine Le Pen dagegen beim Thema Sicherheit, 29 Prozent der Franzosen trauen ihr in dem Bereich am meisten zu, Macron steht mit 20 Prozent nur an zweiter Stelle. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage für „Les Echos“.

Mit umso größerer Spannung sind die letzten Umfragen vor der Wahl kurz nach dem Anschlag erwartet worden. Sie zeigen keinen großen Veränderungen: Macron liegt vor Le Pen; und der konservative François Fillon und Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon ringen um den dritten Platz.

Doch Bruno Jeanbart, Generaldirektor von OpinionWay, erklärt in einem Interview mit „Le Figaro“: „Meist profitiert die Rechte oder extreme Rechte und nicht die Linke.“ Nach den Pariser Anschlägen habe kurz danach bei den Regionalwahlen der Front National profitiert. Vor allem unentschlossene Wähler könnte das „emotional“ beeinflussen. Nicht nur Le Pen, sondern auch dem Konservativem François Fillon könnte das nützlich sein.

Und so schürt Le Pen bis zuletzt geschickt die Ängste, sie malt schwarz und warnt vor weiteren Attentaten. Doch auch die Behörden sind in Alarmbereitschaft. Die Sicherheitsvorkehrungen der Präsidentschaftskandidaten ist verstärkt worden. Noch immer gilt der Ausnahmezustand in Frankreich. Beschützt werden sollen nicht nur die Kandidaten im Wahlkampf, sondern auch die Bürger. Die 67.000 Wahllokale in Frankreich werden am Sonntag beim ersten Wahlgang von mehr als 50.000 Polizisten gesichert und auch 7.000 Soldaten sind in Alarmbereitschaft.

Wichtige Wahlen in Europa 2017 Niederlande Die Niederländer wählen am 15. März ein neues Parlament. Die regierende große Koalition aus Rechtsliberalen und Sozialdemokraten wird nach allen Prognosen keine Mehrheit mehr bekommen. Der Partei für die Freiheit des Rechtspopulisten Geert Wilders werden dagegen große Gewinne vorhergesagt.

Frankreich I Die Franzosen wählen einen neuen Präsidenten. Die erste Runde ist am 23. April. Erreicht dabei kein Kandidat die absolute Stimmenmehrheit, findet am 7. Mai eine Stichwahl statt. Der konservative Bewerber François Fillon und die Rechtspopulistin und Europagegnerin Marine Le Pen von der Front National könnten sich nach Umfragen in der entscheidenden Endrunde gegenüberstehen.

Frankreich II In Frankreich wird zudem die Nationalversammlung gewählt. Die erste Runde ist am 11. Juni, ein gegebenenfalls notwendiger zweiter Wahlgang am 18. Juni. Wenn das Lager des neugewählten Staatschefs nicht die Mehrheit holt, werden die innenpolitischen Befugnisse des Präsidenten deutlich abgeschwächt. Eine derartige „Cohabitation“ gab es zuletzt von 1997 bis 2002 mit dem Konservativen Jacques Chirac als Präsidenten und dem Sozialisten Lionel Jospin als Premierminister.

Deutschland Im September ist Bundestagswahl. CDU-Chefin Angela Merkel will zum vierten Mal Kanzlerin werden. Dass die rechtspopulistische AfD den Sprung in den Bundestag schafft, gilt als ausgemacht. Insgesamt könnten sieben Parteien im Parlament vertreten sein (CDU, CSU, SPD, Linke, Grünen, AfD und FDP), was eine Regierungsbildung kompliziert machen dürfte.

Norwegen Dort wird am 11. September ein neues Parlament gewählt. Die Regierung aus Konservativen und einwanderungskritischer Fortschrittspartei kämpft um die Wiederwahl.

Zusätzlich zur Verunsicherung der Franzosen, wen sie wählen sollen, kommt jetzt auch noch eine gefühlte Bedrohung. Unter die Angst mischt sich ein gewisser Trotz. Wie es damals nach den Attentaten hieß: „Wir lassen uns unseren Lebensstil nicht verbieten“. Schnell saßen die Franzosen wieder draußen auf den Caféterrassen,

Nun ist zu hören: „An der Ausübung unserer demokratischen Rechte lassen wir uns nicht hindern.“ Das entspricht der Kampfansage von Macron, der betont hat, dass die Terroristen Angst verbreiten und einen demokratischen Prozess stören wollten: „Doch sie dürfen uns nicht besiegen, sie dürfen uns nicht schwächen.“