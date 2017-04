„Ich glaube an sie“

Gekommen ist jedoch der Filmemacher Jacques Ruffin, genau denjenige, der Macron im Fernsehen herausgefordert hatte. Von dem Treffen erwarte er sich nichts: „Emmanuel Macron wird nicht plötzlich zum Kämpfer für die Arbeiterinteressen und gegen das internationale Finanzkapital werden. Aber man hat ja schon die tollsten Wandlungen erlebt, wenn er sich also nach dieser Diskussion unserem Kampf anschließt, werde ich ihn mit offenen Armen begrüßen“, sagte Ruffin mit beißender Ironie.

290 Menschen sind noch in dem Whirlpool-Werk beschäftigt, das Unternehmen hat die Verlagerung der Produktion nach Polen beschlossen. Seit Whirlpool die italienisch-spanische Indesit gekauft hat, wurden und werden in ganz Europa Werke geschlossen, weil die Gruppe nun Überkapazitäten hat. „Die Rettung der Arbeitsplätze ist eine Frage der Politik, in der Vergangenheit hat die Politik eben die falschen Entscheidungen getroffen.“ Nun sei es „schwierig, die Zahnpasta wieder in die Tube zurück zu drücken, aber gewisse Korrekturen können wir vornehmen“, so Ruffin.

Frankreich müsse tatsächlich die Grenzen schließen und ortsnah produzieren, „das ist auch für die Umwelt besser“, argumentiert Ruffin. Sollen dann auch die Grenzen geschlossen werden für die Logan und Duster, die Renault in Rumänien herstellt? „Absolut, damit habe ich kein Problem“, sagt der linke Aktivist.

Vor dem Whirlpool-Werkstor ist die Stimmung weniger gelassen. Beißender schwarzer Qualm von brennenden Reifen wird vom Wind zu Boden gedrückt. Hier hält niemand etwas von Macron. „Die Firmenleitung redet nicht mal mit uns, wenn Macron die Wahl gewinnt, vergisst er uns sofort“, sagen zwei Arbeiter in gelben Schutzwesten. Welche Lösung gibt es dann? Der eine von ihnen sieht keine, jetzt setzten sie nur noch darauf, dass Whirlpool eine angemessene Entschädigung zahlt, denn „ein Investor ist nicht in Sicht, der das Werk übernimmt.“ Der andere will Le Pen wählen. Warum? Er zuckt die Schultern. „Ich glaube an sie, sie sagt, dass sie dafür sorgen wird, dass das Werk nicht geschlossen wird, das glaube ich ihr.“ Mehrere andere geben ihm recht.

Kurze Zeit später taucht Macron doch noch vor dem Tor auf. Das staatliche Fernsehen hat sogar schon eine transportierbare Containerbühne aufgebaut. Eine der Starreporterinnen lässt sich schminken, während Macron sich um Gehör bemüht. Doch die Umstehenden wollen ihn nicht hören, versuchen, ihn niederzubrüllen.

Der 39-Jährige lässt sich nicht abschrecken, stellt sich auf eine Wiese und versucht, seine Argumente anzubringen: „Ich bin gekommen, weil die Gewerkschaften mich darum gebeten haben.“ Er versucht, zu überzeugen: man müsse eine Übernahme versuchen, um das Werk zu retten. Immer wieder unterbrechen ihn Pfiffe und Rufe.

Der Kandidat beweist Geduld und Hartnäckigkeit, gibt nicht auf, versucht immer wieder, mit seinen Argumenten durchzudringen. Vereinzelt kommt Beifall auf. Zumindest kann er zeigen, dass er Stehvermögen hat, nicht wegläuft, wenn es hart auf hart kommt.