Spanische Linke vermeidet direkten Aufruf für Macron

In Spanien haben hingegen alle großen Parteien mit Ausnahme der linkspopulistischen Podemos dafür plädiert, Macron zu wählen. Podemos-Vorstandsmitglied Pablo Echenique erklärte zwar, „man muss gegen die Ultrarechte von Marine Le Pen stimmen“. Er vermied jedoch den direkten Aufruf für deren Rivalen Macron. Die Franzosen hätten nur die bedauerliche Wahl zwischen einer Enthaltung, oder „dem Rassenhass, den Le Pen repräsentiert und der Austerität, die der Banker Macron verkörpert.“ Die Entscheidung sei sehr schwer, weil auch eine Enthaltung Le Pen nutzen könne.

Podemos lehnt zwar die extreme Rechte vollends ab. Die spanischen Linken sind allerdings der Meinung, dass eine Sparpolitik für die Macron in ihren Augen steht, auch dazu führen wird, dass Rechtsextremisten wie Le Pen großen Zulauf erhalten. „Man muss verhindern, das Marine Le Pen 2017 Präsidentin wird, aber man muss auch verhindern, dass wir sie 2022 als Präsidentin haben“, sagte Echenique. Eine direkte Wahl-Empfehlung vermied Podemos mit dem Hinweis darauf, dass es nicht die Aufgabe von spanischen Politikern sei, den Franzosen zu raten, wen sie wählen sollten.

Podemos ist aus dem Frust der Spanier über die umfangreichen Sparmaßnahmen der konservativen spanischen Regierung erwachsen. Sie haben zwar geholfen, das Land nach der Krise wieder zurück zum Wirtschaftswachstum zu führen. Aber sie haben auch tiefe soziale Einschnitte mit sich gebracht und die Schere zwischen arm und reich weiter geöffnet. Die Spanier wählen traditionell eher links, rechtsradikale Parteien mit nennenswertem Einfluss gibt es nicht.

In Italien mischen sich beim Blick auf die Diskussion über Stimmenthaltung bei der Stichwahl am Sonntag Unverständnis und Entsetzen. „Man kann also tatsächlich links sein und nicht gegen Marine le Pen stimmen, nur um nicht Macron zu wählen“, empört sich die regierungsnahe römische Tageszeitung „La Repubblica“. Sich der Stimme zu enthalten anstatt für Macron zu stimmen, das sei ein „republikanischer Verrat“, meint der Leitartikler.

Aus dem Urteil spricht die ganze Sorge der Italiener, nach der Wahl in Frankreich selbst in die Lage geraten zu können, dass rechtsextreme, nationalistische und populistische Kräfte an Gewicht gewinnen und wegen interner Streitereien zu einem politischen Patt führen können. Spätestens im Februar 2018 wird gewählt, wenn nicht früher. Da ist die Aufmerksamkeit für das, was in Frankreich passiert, sehr groß.