Macron muss Spätfolgen befürchten

In Frankreich berichten die Medien nicht über den Inhalt der gestohlenen Daten. Sie halten sich an die Aufforderung der französischen Wahlkommission. Die hatte allen Medienvertretern geraten, die auf einer Plattform für den anonymen Datenaustausch hochgeladenen Dateien zu ignorieren. Besonders brisant sind interne Mails, in denen angeblich Äußerungen und Einschätzungen zu einzelnen Personen abgegeben werden. Was davon allerdings gefälscht ist, lässt sich von Außenstehenden nicht feststellen. Die zu Beginn der Woche geleakten angeblichen Informationen über Offshore-Konten waren grobe Fakes: Die Unterschrift von Macron war deutlich als gefälscht zu erkennen.

Die russischen Medien Russia Today (RT) und Sputnik suggerieren, En Marche selber stecke hinter dem Angriff. Es könne sich um den Versuch „einer internen Abrechnung“ halten, schreibt RT. Im Falle von Hillary Clinton sei „nie bewiesen worden, dass die Attacke von außen kam“, fabuliert RT. In Tweets von Personen, die dem FN nahestehen, ist davon die Rede, dass En Marche selber den Cyberangriff organisiert habe: „So wollen sie die Abneigung gegenüber Russland verstärken.“ Die russische Hackergruppe Fancy Bear oder APT29 war von En Marche, vor allem aber von unabhängigen Datensicherheits-Dienstleistern als Urheber früherer Angriffe auf die EM-Zentrale identifiziert worden.

Denkbar ist, dass der Cyber-Angriff gar nicht mehr auf die Präsidentschaftswahl gezielt war, sondern die folgende Parlamentswahl im Juni beeinflussen soll. In der kommenden Woche dürften die Dateien sowohl über die sozialen Netzwerke als auch von vielen Medien ausgeschlachtet werden.

Dann könnten Sie möglicherweise den Kandidaten von En Marche für die Nationalversammlung großen politischen Schaden zufügen. Macron ist darauf angewiesen, eine Mehrheit in der Nationalversammlung zu erhalten, sonst ist er als Präsident eine lahme Ente.